Cuidar la piel de su peor enemigo: el mejor horario para tomar sol y broncearse de forma segura durante el verano

Evitar los horarios de mayor radiación, conocer el índice UV y usar protector solar son claves para prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de cáncer de piel. Qué recomiendan los especialistas y cuáles son los momentos más seguros para exponerse al sol.

¿Cuál es el mejor horario para tomar sol de forma segura? Foto: Freepik.

Cuando se habla del cuidado de la piel, protegerse del sol es uno de los factores clave para mantenerla sana y retrasar los signos del envejecimiento. Sin embargo, no se trata solo de usar protector solar, sino también de evitar ciertos horarios de exposición al sol, cuando la radiación es más intensa.

Si bien es importante tenerlo en cuenta durante todo el año, en verano el índice UV alcanza valores más altos y suelen aparecer mayores descuidos, ya que el cuerpo está más expuesto al sol durante las vacaciones, en la pileta o al aire libre.

El índice UV es una medida que indica la intensidad de los rayos ultravioleta en la superficie terrestre y funciona como un indicador de su capacidad para producir daño en la piel.

Los valores del índice UV van desde cero en adelante: cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de que la exposición a los rayos ultravioleta cause daños en la piel y los ojos, y menor el tiempo que tarda en producirse ese daño. En términos prácticos, se interpreta de la siguiente manera:

Índice UV bajo (0 a 2 – verde): riesgo mínimo. Alcanzan los cuidados básicos.

Índice UV moderado (3 a 5 – amarillo): se recomienda protección, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Índice UV alto (6 a 7 – naranja): el daño puede aparecer en pocos minutos sin protección. Usar ropa de manga larga, sombrero y gafas de sol.

Índice UV muy alto (8 a 10 – rojo/morado): peligro considerable. Evitar la exposición al sol al mediodía y buscar sombra.

Índice UV extremo (11 o más – violeta): riesgo muy elevado y daño rápido. Evitar el sol y extremar las medidas de protección.

¿Cuál es el mejor horario para tomar sol?

Con el objetivo de prevenir distintas afecciones en la piel, entre ellas el cáncer, desde Dermaglós explican que el mayor cuidado debe darse cuando el sol se encuentra en su punto más alto. Esto ocurre durante las horas previas y posteriores al mediodía, momento en el que el índice UV alcanza sus valores más elevados. Por ese motivo, se recomienda evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas.

En cambio, los horarios más seguros para tomar sol son de 8 a 10 de la mañana y de 16 a 18 horas, siempre utilizando protección solar adecuada, con un factor mínimo de FPS 30. Además, puede resultar útil consultar el índice UV desde el celular para conocer la intensidad de la radiación y el nivel de daño que puede causar en la piel según la hora del día.

Tomar sol de forma responsable es clave para cuidar la piel y prevenir daños a corto y largo plazo. Conocer el índice UV, elegir los horarios adecuados y usar protector solar todos los días son hábitos simples que marcan la diferencia. Incorporarlos a la rutina permite disfrutar del verano y de las actividades al aire libre sin poner en riesgo la salud de la piel.