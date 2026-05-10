El Bird dog combina equilibrio y fuerza para trabajar abdomen, espalda y glúteos en un solo movimiento. Foto: Pexels.

En el mundo del entrenamiento físico existen ejercicios simples que, pese a no requerir máquinas ni rutinas intensas, logran grandes resultados cuando se realizan con constancia. Uno de ellos es el Bird dog, una práctica cada vez más popular entre quienes buscan fortalecer el abdomen, mejorar la postura y mantener el cuerpo activo después de los 45 años.

Este ejercicio de fuerza se destaca porque puede hacerse en casa, ocupa apenas unos minutos y solo requiere una colchoneta. Además, trabaja varias zonas musculares al mismo tiempo, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes desean tonificar el cuerpo sin someterse a entrenamientos de alto impacto.

Este ejercicio puede realizarse en casa con una colchoneta y no requiere máquinas ni equipamiento especializado. Foto: Unsplash.

¿Qué músculos trabaja el bird dog?

Aunque parece sencillo, este ejercicio activa numerosos grupos musculares al mismo tiempo. Su principal objetivo es fortalecer el core, es decir, la musculatura profunda encargada de aportar estabilidad y sostén al cuerpo. Durante la ejecución intervienen:

Músculos abdominales.

Oblicuos.

Glúteos.

Isquiotibiales.

Dorsales.

Extensores de la columna vertebral.

Gracias a este trabajo combinado, el ejercicio no solo ayuda a tonificar el abdomen, sino también a mejorar el equilibrio y la coordinación.

Además, muchos entrenadores destacan sus beneficios para prevenir dolores lumbares, corregir la postura y reducir el riesgo de lesiones, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas frente a una computadora o llevan una vida sedentaria.

El core es el conjunto de músculos ubicados en la zona media del cuerpo, responsables de aportar estabilidad, equilibrio y sostén a la columna vertebral. Foto: Freepik

Cómo hacer correctamente el bird dog

El bird dog se realiza en posición de cuadrupedia y requiere movimientos controlados para mantener la estabilidad corporal. Para ejecutarlo correctamente hay que seguir estos pasos:

Colocar las manos alineadas con los hombros y las rodillas debajo de la pelvis.

Extender lentamente una pierna hacia atrás hasta alinearla con la espalda.

Elevar el brazo contrario hacia adelante al mismo tiempo.

Mantener la posición durante unos segundos sin perder el equilibrio.

Regresar lentamente a la posición inicial y repetir del lado opuesto.

La recomendación habitual es realizar tres series de 12 repeticiones o mantener el ejercicio durante un minuto por lado.

La técnica correcta para el ejercicio Bird Dog. Video: YouTube / @gerasgymcr.

¿Por qué el abdomen no depende solo del ejercicio?

Especialistas en salud y entrenamiento coinciden en que lograr un abdomen plano no depende únicamente de hacer abdominales. La alimentación cumple un papel clave, especialmente cuando existe acumulación de grasa en la zona abdominal.

Mantener hábitos saludables, combinar ejercicios de fuerza y llevar una dieta equilibrada son factores esenciales para mejorar la composición corporal y cuidar la salud general. Por eso, muchas rutinas modernas apuntan a fortalecer el cuerpo de forma integral y no únicamente desde lo estético.

En ese contexto, el Bird dog aparece como una opción accesible y efectiva para sumar movimiento al día a día.

Ejercicio, plancha, core. Foto: Freepik

Un ejercicio simple que puede marcar la diferencia

Uno de los mayores atractivos del bird dog es que se adapta fácilmente a distintos niveles de entrenamiento. Puede incorporarse tanto en rutinas para principiantes como en programas más avanzados de fortalecimiento muscular.

Al no requerir equipamiento especial ni movimientos bruscos, muchas personas lo eligen como parte de sus ejercicios diarios para mantenerse activas desde casa.

Con constancia y acompañado de otros hábitos saludables, este ejercicio puede convertirse en un gran aliado para mejorar la estabilidad corporal, fortalecer la zona media y proteger la espalda con el paso de los años.