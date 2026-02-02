Natalidad en caída en Argentina y el mundo: los incentivos fiscales ya no funcionan y deben tomarse medidas concretas Foto: -

La natalidad se encuentra en bajos históricos; según un estudio de una consultora de la Fundación Bunge y Born, dos tercios de la humanidad ya vive en países donde nacen menos personas de las necesarias para mantener la población. La pirámide demográfica es regresiva en muchos de ellos ya que en 1960 una mujer tenía en promedio 5 hijos y hoy en día tienen en promedio 2,25 hijos.

Los incentivos económicos para que la gente tenga hijos no han funcionado a lo largo del mundo ya que Hungría lo probó y, aunque hubo una leve mejoría, volvió a caer la cifra. Ningún país desarrollado logró revertir esta tendencia con subsidios.

Cuál es el costo de tener un hijo

Criar un hijo hasta los 18 años cuesta 300.000 dólares en Estados Unidos y 213.000 libras en el Reino Unido. Además, las mujeres con hijos reciben un 8% menos de ofertas salariales que las mujeres sin hijos, lo cual influye directamente en su economía y decisiones personales.

Por su parte, Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo con 0,72 hijos por mujer y, aunque gastaron 270 mil millones de dólares en políticas para que la gente tenga más hijos, no funcionó.

Tener o no tener hijos: esa es la cuestión

Las decisiones sobre tener hijos son profundamente personales; influye el factor económico, social y temporal. De este modo, para facilitarle la vida a las madres es necesario tomar medidas concretas que le permitan continuar con su vida y sus metas y no paralizarla.

Guarderías accesibles, licencias por paternidad flexibles, vivienda y medidas del mercado laboral que no castiguen a las madres son todas acciones posibles para fomentar el crecimiento de la tasa de natalidad en el mundo.

El caso de Argentina demuestra una caída del 45% en 10 años, con el nivel más bajo desde los años ‘40. En 2014 nacían 777.000 personas y en 2024 nacían 420.000. Entonces el país tiene unos 15 años de “bono demográfico”; hay mayor gente en edad de trabajar que dependientes y la sociedad no cuenta con los recursos suficientes para autoabastecerse.