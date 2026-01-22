Crisis mundial demográfica: cada vez hay menos niños en el mundo
Existe un cambio profundo que no está en las agendas: la transformación demográfica. Qué dicen las estadísticas y el peligro que significa esta crisis.
Mientras la agenda global se concentra principalmente en los conflictos que hay en el planeta, en la inflación, los aranceles y las guerras, se está produciendo un cambio profundo en todo el planeta que avanza y no está en la agenda de las potencias mundiales: la transformación demográfica.
Las estadísticas muestran que cada vez nacen menos niños, mientras que la expectativa de vida se extiende y los adultos mayores tienen mayor expectativa de vida.
Esto ya está pasando en todo el planeta, incluso en la Argentina.
Este cambio no solo modifica la estructura familiar o social. Está reconfigurando la economía en todos los sectores.
Los datos globales muestran una tendencia clara: la natalidad sufre una caída grande y sostenida en el tiempo, la expectativa de vida aumentó y hoy la gente vive más tiempo por lo que el crecimiento del segmento de adultos mayores cada vez es más amplio.
Esta transformación, en términos económicos implica que hay más demanda de saludo, medicamentos y servicios de cuidado para la vejez. Además, el sector farmacéutico toma mayor preponderancia en el mercado global por los medicamentos y tratamientos.
También implica una reconfiguración del consumo ya que los productos infantiles tienen menos público, mientras que los servicios orientados al bienestar y la longevidad son más requeridos.
Economistas y organismos internacionales hablan de la “economía plateada” que son las actividades productivas vinculadas con la población más envejecida y que cada vez tiene más posicionamiento en el mercado global.
Otro de los grandes puntos es la educación en esta nueva era. Con menos niños, el sistema educativo tiende a reducirse, es común ver cierres de guarderías o jardines de infantes por la falta de alumnos. Hay menos escuelas y también habrá menos docentes que se necesitarán.
Ante esta problemáticas, los especialistas advierten que la educación cambia de rol, con más información continua, más reconversión laboral, mayor capacitación para adultos y aprendizaje a lo largo de toda la vida
En las sociedades envejecidas, la educación ya no es solo infantil y juvenil: es estratégica para sostener productividad, innovación y empleo.
Para acompañar a una población cada vez más longeva, el sector de la salud también debe adaptarse a los nuevos tiempos, con avance tecnológico, médicos más preparados y mayores y mejores medicamentos.
Este fenómeno global está impactando con fuerza sobre todo en Italia, Japón, Alemania, China y gran parte de América Latina, donde la población activa es cada vez menor y sostienen a una población pasiva cada vez mayor.
Lo que está en juego no es solo qué sectores de la economía ganan o pierden, sino qué modelo de desarrollo se construye ante este nuevo desafío.
La demografía no es solo estadística, es la columna vertebral de la economía, del Estado y de la vida cotidiana.
Este avance silencioso pero muy rápido, ya está cambiando la realidad de los países en todo el mundo y es momento de tomarlo en cuenta para acompañar la transformación demográfica.