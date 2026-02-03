Impulsan Plan Nacional de Control para prevenir el Cáncer

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, una red de aproximadamente 160 organizaciones oncológicas de la sociedad civil lanzó una petición nacional para impulsar la creación y adopción de un Plan Nacional de Control del Cáncer en Argentina.

La iniciativa surge a partir del trabajo territorial sostenido de organizaciones que acompañan a personas con cáncer y a sus familias, además del consenso alcanzado en los Congresos Nacionales realizados por la red. Allí especialistas, autoridades sanitarias y referentes del sistema coincidieron en la necesidad de contar con un plan rector, federal y sostenido en el tiempo.

A través de un informe difundido a los medios, se indicó que, actualmente, el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y al acompañamiento integral continúa siendo desigual entre provincias y sistemas de salud, con demoras, barreras administrativas y brechas que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes.

Diagnóstico contra el cáncer de mama

“El cáncer no se vive igual en todas las provincias. Un Plan Nacional permitiría ordenar el sistema, reducir inequidades y garantizar continuidad en las políticas públicas más allá de los cambios de gestión”, señalaron desde la coordinación de Unidos por el Cáncer.

Cuáles son los puntos fuertes de la petición de Unidos contra el Cáncer

Según el documento, se le exige a las autoridades nacionales, provinciales y legislativas la elaboración y actualización participativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer, con enfoque federal y basado en evidencia científica. Además, se les exige su adopción como política de Estado, con un marco normativo que garantice continuidad y presupuesto más allá de los cambios de gobierno.

Lucha contra el cáncer. Foto: Unsplash.

La participación activa de pacientes, organizaciones sociales, equipos de salud, universidades y equipos provinciales en su diseño, implementación y monitoreo.

El fortalecimiento de un registro nacional de cáncer, con financiamiento y apoyo federal, que permita generar datos confiables y evidencia real para orientar políticas públicas y evaluar su impacto.

La creación de mecanismos de seguimiento y evaluación, con transparencia y resultados medibles.

La evidencia internacional muestra que los países que cuentan con planes nacionales bien implementados logran mejorar la detección temprana, optimizar el uso de recursos, reducir inequidades territoriales y disminuir la mortalidad evitable, especialmente en cánceres prevenibles o detectables en etapas tempranas. Estos planes permiten coordinar acciones de prevención, tamizaje, tratamiento, cuidados paliativos y sistemas de información, generando impactos positivos sostenidos en los resultados en salud.

La campaña constituye el primer paso de un proceso más amplio que se desarrollará a lo largo del año. Unidos por el Cáncer impulsará una hoja de ruta participativa que incluye acciones de concientización pública, recolección de adhesiones ciudadanas e institucionales, encuentros con expertos nacionales e internacionales, seminarios técnicos y espacios de diálogo multisectorial.

Piden mejores diagnósticos para bajar la tasa de mortalidad por cáncer

El objetivo es construir consenso social, fortalecer alianzas con organismos públicos, instituciones sanitarias, sociedades científicas, universidades y organizaciones de pacientes, y avanzar hacia la elaboración colaborativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer que pueda ser adoptado como política de Estado, con enfoque federal y continuidad en el tiempo.

Todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas pueden participar de esta iniciativa: firmando la petición ciudadana en change.org/PlanControlCancer, expresando su adhesión institucional y acompañando las acciones de difusión y diálogo.