Mujeres; mujeres adultas; mujeres de 50 años. Foto: Unsplash

Cada vez más mujeres mayores de 50 años usan el turismo y la actividad física como herramientas para reorganizar su vida después de décadas marcadas por la sobrecarga y la autoexigencia. Ya no se trata de “hacer más”, sino de vivir mejor.

Así lo muestra un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), basado en 433 encuestas a mujeres de todo el país, en su mayoría urbanas y con alto nivel educativo. El relevamiento indica que el 70,4% hace ejercicio físico tres veces por semana o más y que crece el número de mujeres que viajan de forma autónoma.

La investigación plantea un cambio cultural: el bienestar femenino a esta edad ya no se mide por la productividad, sino por la energía, el disfrute y la capacidad de decidir sobre el propio tiempo y el propio cuerpo.

El bienestar femenino a esta edad ya no se mide por la productividad, sino por la energía.

El deporte, además, impulsa el turismo. Sentirse activas y fuertes habilita viajes más largos, más desafiantes y, en muchos casos, en modalidad solo travel. En este contexto, se multiplican las agencias y propuestas pensadas especialmente para mujeres mayores de 50.

Las motivaciones para viajar también son emocionales. Muchas lo hacen después de cambios importantes en su vida: hijos que se van de casa, duelos, separaciones o nuevas etapas familiares.

El impacto en la salud mental es clave. Planificar entrenamientos y viajes mejora la autoestima, refuerza la sensación de autonomía y estimula el bienestar emocional y cognitivo.



Según Julieta Olivera, directora del Departamento de Psicología de UADE, el mayor interés por la actividad física se explica por dos factores: “La necesidad de trabajar el cuerpo que muestra signos del paso del tiempo y la mayor disponibilidad de tiempo de quienes ya terminaron la etapa de crianza o eligieron no tener hijos”.

“Hace veinte años, el modelo era otro: quedarse en casa, mirar novelas y tomar el té con amigas”, señaló Olivera, quien agregó que “hoy las mujeres quieren sentirse bien, cuidar su salud y buscar nuevos desafíos. Ya no ponen la energía en la ‘conquista’, sino en ellas mismas”.

Y concluyó: “Antes, viajar con amigas era impensado. Las vacaciones eran en familia o en pareja. Hoy las mujeres no tienen que pedir permiso: hay una aceptación cultural que habilita estas nuevas formas de vivir”.

El relevamiento indica que el 70,4% hace ejercicio físico tres veces por semana o más.

La situación afectiva y composición familiar

Dos de cada 3 encuestadas (66%) se encuentran actualmente en pareja o mantienen una relación estable, ya sea a través del matrimonio, la convivencia o el noviazgo. Un 33% manifestó no tener un vínculo afectivo vigente.

La mayoría de las participantes son madres de dos hijos (45%), proporción que se acentúa entre mujeres de 50 a 60 años. El 23% señaló tener 3 o más hijos, mientras que el 19% afirmó tener un único hijo y el 13% declaró no tener hijos.

Respecto de la conformación del hogar, la modalidad más frecuente es la convivencia con pareja e hijos (32%). Le siguen la convivencia exclusivamente con la pareja (25%) y la vida en solitario (20%), que se constituye como un escenario cada vez más visible. Asimismo, el 17% señaló convivir únicamente con sus hijos, que configura un esquema hogareño centrado en la maternidad.

Actividades cotidianas y situación laboral actual