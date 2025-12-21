Nueces vs pistachos: cuál fruto seco aporta más proteína y omega-3 y cómo incorporarlos a las comidas

Estos frutos secos se destacan como una excelente fuente de proteínas, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales, una característica poco frecuente en los alimentos de origen vegetal.

Los frutos secos general saciedad y favorecen a la salud digestiva. Foto: Freepik

Los frutos secos son una fuente muy valorada de nutrientes, especialmente las nueces y los pistachos, aunque ambos no aportan los mismos beneficios a la salud. La diferencia está en su contenido de proteínas, fibra y grasas saludables.

Según información del sitio Verywell Health, los pistachos se destacan por aportar más proteína y fibra por porción, generando saciedad y favoreciendo la salud digestiva. Además, son una gran fuente de proteínas porque contienen todos los aminoácidos esenciales, algo poco común en alimentos de origen vegetal.

Frutos secos, un beneficio para la salud. Foto: Freepik

Por otro lado, las nueces son valoradas por su contenido de omega-3, especialmente ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de grasa saludable vinculada a la reducción de la inflamación y al cuidado del corazón. De hecho, son el fruto seco con mayor cantidad de omega-3:

Los pistachos aportan más proteína y casi 3 gramos de fibra.

Las nueces contienen menos fibra, pero más grasas saludables, sobre todo poliinsaturadas.

Ambos frutos secos aportan vitaminas y minerales clave como magnesio, potasio, fósforo, vitamina E y vitaminas del grupo B, además de antioxidantes naturales.

Cuáles son los beneficios de ambos frutos secos

Entre sus posibles beneficios, los pistachos y las nueces incluyen:

Mejora de la salud cardiovascular

Reducción del colesterol LDL

Mejor control de la glucosa

Mayor sensación de saciedad

Apoyo a la función cerebral (especialmente las nueces)

Los pistachos aportan más proteína y casi 3 gramos de fibra. Foto: Freepik

Sin embargo, los especialistas aclaran que, aunque son saludables, deben consumirse con moderación por su alto contenido de calorías y siempre dentro de una alimentación equilibrada.

Estos frutos secos se pueden incorporar fácilmente en ensaladas, yogures, cereales, pastas, salteados, entre otras opciones.