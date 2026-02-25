Alerta en Bariloche por la muerte de un policía por hantavirus:

Hantavirus: qué es, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas. Foto: Freepik.

Un policía de 39 años murió este martes tras contraer hantavirus y permanecer internado en un centro de salud de la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo que desencadenó que se active el protocolo correspondiente y se disponga el aislamiento preventivo de siete personas, dos familiares y siete compañeros de trabajo, que mantuvieron contacto estrecho con él.

El hombre estaba internado en el área de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo en Bariloche, donde había llegado el sábado por la noche con fiebre y dolor muscular. Si bien en ese momento se encontraba estable, en la tarde del martes se descompensó y, al requerir oxígeno, los médicos decidieron trasladarlo a terapia intensiva, donde su cuadro empeoró y murió.

Hospital Ramón Carrillo en Bariloche. Foto: NA

En un informe del diario Río Negro se indicó que Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital de Bariloche, señaló que el día en el que el paciente llegó al centro de salud se le “hicieron análisis de laboratorio y algunos parámetros resultaron compatibles con hantavirus”, a la vez que dijo que el mismo sábado se confirmó el diagnóstico y quedó internado en Cuidados Intermedios. Sin embargo, horas después falleció.

Hantavirus: cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. En su forma pulmonar, puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones respiratorias graves.

En cuanto a los síntomas, los mismos se asemejan a un estado gripal y pueden incluir:

Fiebre

Dolores musculares

Escalofríos

Dolores de cabeza

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea

Murió un policía por hantavirus en Bariloche. Foto: Freepik.

Sin embargo, luego de algunos días puede aparecer dificultad para respirar que puede agravarse y provocar lo que se conoce como “síndrome cardiopulmonar por hantavirus” y, en estos casos, la persona no puede respirar y comienza con falla cardíaca y presión muy baja y, si el paciente no es tratado a tiempo, puede tener serias complicaciones e, incluso, la muerte.