El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó la detección de un nuevo caso de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres en la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo se confirmó mediante análisis de laboratorio realizados por el mismo Senasa y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.

El caso se registró en la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde se tomaron muestras de cisnes coscoroba. Este episodio se suma a otros recientes en localidades bonaerenses como General Madariaga, Ranchos y Lobos, que afectaron tanto a aves silvestres como a aves de corral.

Qué es la gripe aviar

La influenza aviar de alta patogenicidad es un virus altamente contagioso que afecta especialmente a aves acuáticas —como patos, gansos, flamencos y cisnes— y puede generar graves consecuencias económicas cuando alcanza a aves de corral.

Recientemente, los focos en Ranchos y Lobos llevaron a restricciones comerciales y pusieron en riesgo exportaciones de productos aviares por aproximadamente 250 millones de dólares.

Si bien la enfermedad tiene potencial zoonótico, es decir, puede transmitirse de aves a humanos, los casos son poco frecuentes y el contagio requiere contacto directo y prolongado con aves infectadas o superficies contaminadas.

Las autoridades aclararon que no se transmite por consumir carne o huevos cocidos adecuadamente, y que especies como palomas y gorriones presentan muy baja susceptibilidad, por lo que no contribuyen significativamente a la propagación del virus.

Tras la confirmación, el Senasa anunció que, junto con el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas de Ambiente y Salud del Gobierno porteño, se realizarán rastrillajes y monitoreos en parques y reservas con cuerpos de agua para determinar si el virus circula activamente, aplicar medidas de control y minimizar riesgos de diseminación. Estas acciones forman parte de los protocolos nacionales frente a brotes de influenza aviar en fauna silvestre.

Desde el organismo recomendaron a quienes visitan parques, plazas y reservas evitar el contacto directo con aves silvestres. Además, en caso de observar mortandad de tres o más ejemplares o aves con síntomas compatibles —como signos nerviosos, digestivos o respiratorios— se debe notificar de inmediato al Senasa o al personal de guardaparques.

Las notificaciones se pueden realizar:

En la oficina más cercana del Senasa

Por WhatsApp al (11) 5700-5704

Por correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar

A través del formulario “Avisá al Senasa” en su sitio web

En la Ciudad de Buenos Aires, también está disponible la línea 147

“Una actuación temprana permite implementar medidas de control sanitario oportunas y reducir el riesgo de diseminación del virus”, remarcaron desde el organismo sanitario.