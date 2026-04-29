China emplea nanotecnología para convertir arena del desierto en autopistas y edificios. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La escala de construcción de China no tiene precedentes. Su crecimiento urbano acelerado, redes de autopistas, trenes de alta velocidad y megaproyectos de infraestructura convirtieron al país en el mayor consumidor de hormigón del planeta. Pero detrás de ese desarrollo emerge un problema silencioso: la escasez de arena apta para la construcción.

Paradójicamente, mientras los recursos utilizables disminuyen, gigantescos desiertos como el Desierto del Gobi o el Desierto de Taklamakán contienen cantidades inmensas de arena que, hasta ahora, no servían para construir. Sin embargo, resultan tener gran funcionalidad.

Arena del desierto: por qué no sirve y cómo buscan cambiarlo

El principal obstáculo radica en la forma de los granos. A diferencia de la arena fluvial o de cantera, que presenta partículas angulosas y rugosas, la arena del desierto fue erosionada durante miles de años por el viento. El resultado: granos redondeados, lisos y finos que no se adhieren bien al cemento.

Esto genera mezclas con menor cohesión y resistencia estructural, lo que limita su uso en obras clave como carreteras, edificios o puente.

China trabaja en la construcción de un megapuente ferroviario sobre el desierto del Gobi. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Frente a este desafío, un equipo de la Lanzhou Jiaotong University desarrolló una alternativa innovadora. Su investigación, publicada en revistas científicas como ‘Construction and Building Materials’ y ‘ScienceDirect’, propone modificar la arena del desierto a nivel microscópico.

La clave está en incorporar pequeñas cantidades de aditivos: un 2% de nanosílice (SiO₂) y un 1% de micropolvo de óxido de cromo (Cr₂O₃).

Nanotecnología aplicada al hormigón: el “pegamento inteligente”

El mecanismo es tan simple como revolucionario. La nanosílice ayuda a densificar la estructura interna del hormigón, mientras que el óxido de cromo rellena los vacíos microscópicos. Juntos, actúan como un “pegamento inteligente” que compensa la falta de adherencia de la arena desértica.

La nanosílice ayuda a densificar la estructura interna del hormigón y el óxido de cromo rellena los vacíos microscópicos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Los resultados del estudio fueron contundentes: la resistencia a compresión del material aumentó un 41,39% respecto al hormigón convencional sin aditivos. Además, el nuevo compuesto mostró mayor capacidad de deformación plástica, una propiedad clave para infraestructuras sometidas a cargas intensas, vibraciones o tráfico continuo.

Impacto ambiental y autosuficiencia: el trasfondo estratégico

El avance no solo tiene implicancias técnicas, sino también geopolíticas y ambientales. Según advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo consume alrededor de 50.000 millones de toneladas de áridos por año, con un fuerte impacto sobre ríos y ecosistemas.

En este contexto, China busca reducir su dependencia de recursos externos y minimizar el costo ambiental de su industria constructiva. Actualmente, cerca del 79% de su suministro de arena proviene de fuentes artificiales, como roca triturada, una solución efectiva, pero intensiva en energía.

Las innovadoras burbujas inflables de China que reducen un 90% la contaminación de las obras. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Si la arena del desierto logra ser viable a gran escala, el país podría abastecerse con recursos propios, reducir emisiones logísticas y avanzar hacia una construcción más sostenible.

Ahora, el desafío es industrializar la técnica. Aunque los aditivos tienen costos elevados y requieren protocolos específicos, su baja proporción y alta durabilidad podrían compensar la inversión.