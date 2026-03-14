Ni pastillas ni masajes: el ejercicio de yoga que alivia el dolor de espalda en solo 10 minutos y podés hacerlo desde la cama. Foto: Pixabay.

El dolor de espalda alta se convirtió en una de las molestias más habituales en la vida cotidiana, especialmente entre quienes pasan muchas horas frente a la computadora o mantienen posturas inadecuadas durante el día. Sin embargo, especialistas en bienestar aseguran que ciertas prácticas de yoga pueden ayudar a aliviar la tensión muscular y mejorar la salud de la columna. Entre ellas se destaca un ejercicio simple que se puede realizar en casa e incluso desde la cama.

Ni pastillas ni masajes: el ejercicio de yoga que alivia el dolor de espalda en solo 10 minutos y podés hacerlo desde la cama. Foto: Unsplash.

La rutina, difundida por una instructora de yoga a través de TikTok, se volvió popular porque combina movimientos suaves con respiración profunda, lo que permite relajar la musculatura dorsal en pocos minutos.

Cómo hacer el ejercicio de yoga para aliviar el dolor de espalda alta

La práctica es sencilla y no requiere experiencia previa. Para realizarla, se recomienda usar ropa cómoda y buscar un ambiente tranquilo.

Paso a paso

Colocarse de rodillas sobre la cama o una colchoneta, separando las piernas a una distancia cómoda. Inclinar el torso hacia adelante hasta apoyar la frente sobre la superficie. Estirar los brazos hacia adelante, permitiendo que la columna se curve suavemente. Respirar profundo, inhalando y exhalando lentamente para relajar el cuerpo. Levantar uno de los brazos hacia arriba, mientras el otro permanece estirado hacia adelante para abrir el pecho. Pasar ese brazo por debajo del otro, generando una torsión suave en la espalda. Repetir el movimiento hacia el lado contrario para equilibrar el estiramiento. Realizar la secuencia varias veces, manteniendo la respiración controlada.

Cómo hacer el ejercicio de yoga para aliviar el dolor de espalda alta. Video: TikTok / yoguilover22.

La práctica completa puede durar entre cinco y diez minutos y, realizada con regularidad, ayuda a disminuir la tensión acumulada en la zona dorsal.

¿Por qué el yoga puede ayudar a la salud de la columna?

El yoga es considerado una actividad de bajo impacto que combina movimientos suaves, estiramientos y respiración consciente. Gracias a estas características, muchas personas lo utilizan para aliviar molestias en la espalda, el cuello y la zona lumbar. Además, sus posturas ayudan a mejorar la movilidad de las vértebras y fortalecer los músculos que sostienen la columna.

El yoga ofrece beneficios integrales para la mente y el cuerpo, destacando la mejora en la flexibilidad, la fuerza muscular y la postura. Foto: Freepik

Otras posturas de yoga que ayudan a aliviar el dolor de espalda

Además del ejercicio anterior, existen otras posturas clásicas que suelen recomendarse para mejorar la flexibilidad y reducir la tensión en la espalda.

Postura del gato y la vaca: esta combinación de movimientos moviliza suavemente toda la columna. Se realiza en cuatro apoyos, alternando entre arquear la espalda hacia arriba (postura del gato) y descender el abdomen mientras se eleva el pecho (postura de la vaca). Este movimiento mejora la movilidad vertebral y ayuda a liberar rigidez.

Postura del niño: la Balasana es una posición de descanso que estira suavemente la espalda baja y favorece la relajación del cuerpo. Consiste en llevar las caderas hacia los talones mientras el torso descansa sobre los muslos.

Perro boca abajo: en la Adho Mukha Svanasana el cuerpo adopta una forma de “V” invertida. Esta postura estira la columna, los hombros y la parte posterior de las piernas, ayudando a reducir la tensión en la espalda.

La postura del perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana) es una asana fundamental que fortalece brazos, piernas y espalda mientras estira profundamente isquiotibiales y columna. Foto: Pixabay.

Postura de la esfinge: es una extensión suave de la espalda que fortalece la zona lumbar. Se realiza acostado boca abajo apoyando los antebrazos en el suelo mientras se eleva el pecho.

Torsión espinal supina: esta postura consiste en realizar una torsión suave acostado boca arriba, llevando una rodilla hacia el pecho y luego hacia el lado contrario del cuerpo. El movimiento ayuda a liberar tensión acumulada en los músculos que rodean la columna.

Aunque estas prácticas pueden ser útiles para aliviar molestias leves, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud si el dolor es intenso, persistente o limita el movimiento, para descartar posibles lesiones.