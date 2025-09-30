Chau dolores de espalda: la postura de yoga clave para estirar bien tu columna vertebral

Este simple ejercicio te ayudará luego de largas horas sentado durante tu jornada laboral, cuando te encuentres muy cansado o simplemente para relajar los músculos. Cómo se hace.

Yoga.

El yoga ayuda a sanar y mejorar la postura para obtener beneficios únicos en el cuerpo y la mente. Estirando y siendo consciente de cada músculo y milímetro de nuestro ser, podemos conectarnos con nosotros mismos, hallar paz mental y hasta aliviar dolores que parecían imposibles de irse.

De hecho, hay una postura en particular que se destaca por su capacidad para estirar profundamente la columna vertebral, aliviar tensiones y mejorar la postura: se trata de la postura del perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana).

la postura del perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana).

Esta asana (como se dice en la disciplina) es ampliamente recomendada tanto por instructores de yoga como por kinesiólogos, especialmente para quienes buscan mejorar su flexibilidad, movilidad y salud de la espalda. Al practicarla, se estira toda la cadena posterior del cuerpo: desde los talones hasta el cuello, pasando por la columna vertebral, que se alarga y libera tensiones acumuladas por malas posturas o sedentarismo.

Además de estos beneficios, la posición de “perro boca abajo” también ayuda a calmar la mente, reducir el estrés y conectarse con su alma. Para muchos, es la práctica más poderosa de todas para llegar al bienestar general.

Paso a paso: cómo estirar la columna vertebral con una posición de yoga

Para poder realizarla correctamente, colocate en posición de cuatro apoyos, con las manos alineadas bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas. Lugo, seguí estos pasos:

Exhala y redondea la espalda hacia el techo, llevando el mentón hacia el pecho.

Inhala y arquea la espalda suavemente, levantando el coxis y la cabeza hacia arriba.

Repetí el movimiento de forma fluida, sincronizando la respiración, durante 5-10 ciclos.

Además de estirar bien la columna vertebral, esta fácil posición de yoga alivia la tensión en la espalda y el cuello, mejora la circulación y la movilidad articular y favorece una mejor postura para reducir el dolor lumbar.

Practicar esta postura con regularidad puede marcar una gran diferencia en tu día a día. Como siempre recomendamos, es importante consultar a un buen profesor de yoga antes de comenzar cualquier tipo de estiramiento para evitar lesiones.