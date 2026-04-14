Es una invitación a bajar el ritmo, respirar profundo y reconectar con el cuerpo Foto: Foto generada con IA Canal 26

En medio de la rutina diaria y el ritmo acelerado de la ciudad, cada vez más personas buscan espacios para frenar, conectar y cuidar la salud integral. En ese contexto, Vicente López será escenario de un festival de yoga y bienestar que propone una pausa consciente, con actividades abiertas, gratuitas y pensadas para todo público.

Se trata de Exhale Festival, un encuentro que combina prácticas corporales, meditación, música y experiencias sensoriales en un entorno natural, junto al río. La propuesta apunta a acercar el yoga y las disciplinas del bienestar de una forma accesible, sin importar la edad ni el nivel de experiencia previa.

Cuándo y dónde se realiza el festival de yoga en Vicente López

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de abril, durante toda la jornada. Las actividades comenzarán por la mañana y se extenderán hasta el atardecer, permitiendo que cada persona se sume en el horario que mejor se adapte a su rutina.

Fecha: sábado 18 de abril de 2026

Horario: de 10 a 19

Lugar: zona de Urquiza y el río, Vicente López

Entrada: libre y gratuita

La ubicación, al aire libre y en contacto con la naturaleza, es parte central de la experiencia y uno de los grandes atractivos del festival.

Al aire libre, con clases gratuitas, música, meditación Foto: Prensa

Un festival pensado para quienes practican yoga y para quienes quieren empezar

Uno de los diferenciales de Exhale Festival es su carácter inclusivo. No se trata de un evento exclusivo para personas avanzadas en yoga, sino de una invitación abierta a quienes tengan curiosidad por explorar prácticas de bienestar físico, mental y emocional.

A lo largo del día, se ofrecerán clases guiadas, charlas, prácticas de respiración consciente y propuestas musicales. Cada actividad está pensada para poder sumarse sin conocimiento previo, con instrucciones claras y espacios de acompañamiento.

Qué actividades habrá durante la jornada

El cronograma del festival propone un recorrido diverso por distintas disciplinas vinculadas al bienestar. Entre las actividades destacadas se incluyen:

Prácticas de yoga en diferentes estilos , como kundalini y vinyasa flow

Experiencias de mindfulness y plena presencia

Sesiones de respiración consciente (breathwork)

Propuestas de danza, canto y mantras

Charlas orientadas al autoconocimiento y la reflexión

Además del programa central, habrá música en vivo durante todo el día y espacios pensados para el descanso, la conexión y la contemplación.

Feria de emprendedores y experiencias complementarias

Exhale Festival no se limita a las prácticas corporales. Durante toda la jornada también funcionará una feria de emprendedores conscientes, con propuestas vinculadas a la alimentación saludable, el bienestar, la sustentabilidad y el desarrollo personal.

Este espacio permite recorrer, conocer proyectos locales y sumar recursos para llevar el bienestar más allá del evento, integrándolo a la vida cotidiana.

Un día para frenar y reconectar: Vicente López será sede de un festival de yoga Foto: Prensa

Por qué este tipo de eventos crecen en el AMBA

En los últimos años, los festivales de yoga y bienestar al aire libre se multiplicaron en distintas ciudades. La combinación de entrada gratuita, entorno natural y propuestas accesibles responde a una demanda creciente de actividades que promuevan la salud integral sin barreras económicas ni exigencias técnicas.

Vicente López se consolida así como un punto de referencia en propuestas culturales y de bienestar, con eventos que invitan a habitar el espacio público desde otra perspectiva.

Qué conviene llevar para disfrutar del festival

Para participar del evento, se recomienda:

Mat de yoga o manta

Ropa cómoda

Botella de agua

Protección solar

Ganas de relajarse y probar algo nuevo

No es necesario inscribirse previamente ni contar con experiencia.

Exhale Festival propone mucho más que un encuentro de yoga: es una invitación a bajar el ritmo, respirar profundo y reconectar con el cuerpo y la mente, en un entorno natural y abierto a toda la comunidad.