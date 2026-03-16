Un médico argentino fue reconocido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo:

Roger Zaldivar, médico mendocino. Foto: Roger Zaldivar

Roger Zaldivar, prestigioso médico mendocino, fue reconocido por segundo año consecutivo en la Power List 2026, el ranking elaborado por la revista británica The Ophthalmologist que destaca a los 50 especialistas más influyentes del mundo en oftalmología.

En esta edición, Zaldivar es el único representante de Sudamérica dentro de la lista, un reconocimiento que pone en valor su trabajo en innovación tecnológica aplicada a la salud visual y sus iniciativas orientadas a ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos de alta precisión.

Tal como desarrolla la publicación, entre agosto de 2024 y febrero de 2026 el especialista concentró gran parte de su trabajo en integrar la práctica clínica con herramientas tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos. El objetivo fue optimizar la seguridad y mejorar los resultados en cirugías refractivas y de cataratas.

Roger Zaldivar, médico mendocino. Foto: Roger Zaldivar

Innovación tecnológica con alcance internacional

Entre los desarrollos más destacados se encuentra ICLGuru, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para calcular y medir lentes intraoculares fáquicas a partir de datos obtenidos mediante biomicroscopía ultrasónica.

De acuerdo con el ranking, hacia fines de 2025 esta herramienta ya había sido incorporada por más de 450 clínicas en más de 60 países, con miles de pacientes atendidos cada mes. Su implementación permitió mejorar notablemente la precisión en el cálculo de lentes y disminuir el riesgo de complicaciones en los procedimientos.

Otro de los proyectos impulsados por el equipo es RevaiCare, una plataforma digital que reúne grandes volúmenes de datos clínicos junto con información reportada por los propios pacientes. Gracias a ese análisis, el sistema puede generar predicciones sobre la evolución postoperatoria. La herramienta ya se utiliza en más de 20 países y su aplicación se está extendiendo a áreas como retina, glaucoma, ojo seco y cirugía de cataratas.

“Estoy muy emocionado y orgulloso, especialmente por mi equipo. Aunque soy la cabeza visible, esto es fruto de un esfuerzo colectivo enorme”, expresó Zaldivar en declaraciones a la prensa.

Una trayectoria familiar ligada a la oftalmología

Este reconocimiento también se vincula con una historia familiar marcada por la innovación médica. Su padre, Roberto Zaldivar, fue distinguido en ediciones anteriores del ranking y es considerado uno de los referentes mundiales en el desarrollo de la lente intraocular fáquica (ICL).

Roberto Zaldivar. Foto: Instagram @oftalmologia.zaldivar

Gran parte de ese trabajo se desarrolla en el Instituto Zaldivar, que cuenta con sedes en Mendoza y Buenos Aires. La institución fue recientemente reconocida como la mejor clínica privada de América Latina en cirugía de cataratas en un ranking internacional.

Con más de 65 años de historia y más de 200.000 cirugías realizadas, el instituto se especializa en cirugía refractiva, cataratas, retina, glaucoma, córnea, oculoplastia y oftalmopediatría, entre otras áreas de la oftalmología.

“Gran parte de la innovación en esta tecnología la hemos desarrollado desde Mendoza para el mundo”, señaló Zaldivar al destacar el impacto internacional de las soluciones creadas en el país.

Trabajo social y acceso a la salud visual

La actividad profesional del equipo también se complementa con iniciativas solidarias a través de la Fundación Zaldivar, creada en 1990. La entidad desarrolla campañas gratuitas de prevención y tratamiento destinadas a personas que no cuentan con cobertura médica.

Fundación Zaldivar. Foto: Instagram @oftalmologia.zaldivar

La presencia de Roger Zaldivar en la Power List 2026 refuerza el posicionamiento de Mendoza como un polo de referencia regional en oftalmología y demuestra cómo la innovación médica desarrollada en Argentina puede alcanzar proyección y reconocimiento a nivel internacional.