UBA Odontología Foto: uba.com.ar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cronograma de “Más Servicios en tu Barrio”, el cronograma para turnos médicos gratuitos, para la primera semana de marzo. A través de este operativo itinerante, los vecinos podrán acceder a atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos puntos porteños.

El servicio funcionará de 9 a 14 horas y recorrerá barrios como Flores, Retiro, Balvanera y Versalles. Sin embargo, el lunes 2 de marzo habrá una jornada exclusiva para personas mayores y no se brindará atención odontológica ni oftalmológica.

Oftalmología, lentes. Foto: Freepik.

Cómo sacar turno para odontología y oftalmología gratis

Sin embargo, este mes se aplicarán algunos cambios: ahora será obligatorio solicitar turno online para acceder a las consultas, para ello, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Más Servicios en tu Barrio (clic acá) y completar los formularios correspondientes.

Cabe señalar que los cupos son limitados y deben reservarse a través de los formularios habilitados en la página oficial del programa. Un dato clave a tener en cuenta, es que los turnos se habilitan cada sábado a las 14 horas, por lo que se recomienda ingresar con anticipación para asegurar lugar.

Odontología y oftalmología gratis: cronograma para la primera semana de marzo 2026

Plaza General Pueyrredón (Av. Rivadavia y Fray Cayetano Rodríguez, Flores)

Lunes 2 de marzo: operativo exclusivo para personas mayores. No habrá atención odontológica ni oftalmológica.

Centro Comunitario Barrio 31 (Vicuña 885, Retiro)

Martes 3 de marzo: atención oftalmológica.

Miércoles 4 de marzo: atención odontológica.

Plaza Manzana 66 (Av. Jujuy y Av. Belgrano, Balvanera)

Jueves 5 de marzo: atención oftalmológica.

Viernes 6 de marzo: atención odontológica.

Plaza Banff (Av. Arregui y Lisboa, Versalles)

Sábado 7 de marzo: atención odontológica y oftalmológica.

UBA Odontología Foto: UBA Odontología en X

La UBA mantiene la atención odontológica durante el verano

En paralelo, el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la UBA continúa atendiendo durante el verano. Está ubicado en Marcelo T. de Alvear 2142, Capital Federal.

La atención se realiza todos los días de 8 a 20 horas, sin turno previo y por orden de llegada. Si bien Más Servicios en tu Barrio es completamente gratuito, en la UBA se cobra un arancel único de $15.000, que incluye fichaje y radiografía panorámica. Luego del diagnóstico, el paciente es derivado al área correspondiente para continuar su tratamiento.

En el hospital universitario se brindan prestaciones de baja, mediana y alta complejidad, como tratamientos de caries, conducto, coronas, extracciones, prótesis e implantes.