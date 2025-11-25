Atención dental y visual gratis en CABA hasta el 29 de noviembre: cómo y dónde acceder sin turno
La Ciudad de Buenos Aires confirmó un nuevo calendario de prestaciones sin turno previo, con 80 cupos por día y servicios adicionales como DNI, vacunación y trámites de ANSES. Los detalles.
La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo operativo de atención sanitaria gratuita que se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre, con servicios de odontología y oftalmología abiertos a vecinos y vecinas sin la necesidad de solicitar turno previo.
La iniciativa forma parte del programa “Más Servicios en tu Barrio”, una política pública que busca acercar prestaciones esenciales a distintos puntos del territorio porteño.
El operativo abarcará la semana del martes 25 al sábado 29 de noviembre de 2025 y contará con cupos limitados por jornada: se entregarán 50 turnos para atención odontológica y 30 para consultas oftalmológicas.
Todas las prestaciones se realizarán en horario matutino, de 9 a 14, aunque desde el Gobierno porteño recomiendan acudir con antelación debido a la alta demanda que estos servicios suelen generar. En ediciones anteriores, las filas comenzaron a formarse desde la primera hora de la mañana.
“Más Servicios en tu Barrio”: las sedes y fechas confirmadas
El cronograma difundido por la Ciudad establece distintos puntos de atención a lo largo de la semana:
Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque):
- Martes 25: Oftalmología.
- Miércoles 26: Odontología.
Plaza Arenales (Villa Devoto):
- Jueves 27: Oftalmología.
- Viernes 28: Odontología.
Bosques de Palermo:
- Sábado 29: Operativo combinado de odontología y oftalmología.
La elección de espacios públicos busca facilitar el acceso a la población, especialmente a quienes enfrentan barreras económicas o de movilidad para recibir atención médica básica.
Servicios adicionales disponibles en cada operativo
Más allá de las consultas odontológicas y visuales, el programa incorpora una variedad de servicios complementarios que buscan resolver trámites y necesidades de la vida cotidiana en un mismo punto de atención. Entre ellos se incluyen:
- Tramitación de DNI y pasaporte.
- Asistencia para gestiones de AGIP, ANSES y Tarjeta SUBE.
- Asesoramiento de Defensa al Consumidor.
- Vacunación antigripal y contra COVID-19.
- Atención veterinaria: vacunación antirrábica, castraciones y desparasitación.
Una opción accesible para tratamientos odontológicos prolongados
En paralelo, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires continúa ofreciendo atención arancelada a costos considerablemente más bajos que los del sector privado.
Ubicada en Marcelo T. de Alvear 2142, la institución mantiene una demanda sostenida por parte de quienes requieren tratamientos más complejos o prolongados y buscan alternativas accesibles sin resignar supervisión profesional.
El programa Más Servicios en tu Barrio se convirtió en una herramienta relevante para la promoción de la salud y la prevención de patologías bucodentales y visuales. La posibilidad de acceder sin turno previo a controles básicos y recibir orientación profesional directa contribuye a detectar problemas en etapas tempranas y reducir la brecha en el acceso al sistema de salud.
Con estos operativos, la Ciudad apuesta a reforzar las estrategias de proximidad y facilitar el acceso a servicios esenciales en distintos barrios, apuntando a una cobertura más equitativa entre los distintos sectores de la población.