Atención dental y visual gratis en CABA hasta el 29 de noviembre: cómo y dónde acceder sin turno

La Ciudad de Buenos Aires confirmó un nuevo calendario de prestaciones sin turno previo, con 80 cupos por día y servicios adicionales como DNI, vacunación y trámites de ANSES. Los detalles.

Salud al alcance de todos: atención odontológica y oftalmológica gratuita en plazas porteñas. Foto: Pexels.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo operativo de atención sanitaria gratuita que se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre, con servicios de odontología y oftalmología abiertos a vecinos y vecinas sin la necesidad de solicitar turno previo.

La iniciativa forma parte del programa “Más Servicios en tu Barrio”, una política pública que busca acercar prestaciones esenciales a distintos puntos del territorio porteño.

Más Servicios en tu Barrio, en CABA. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El operativo abarcará la semana del martes 25 al sábado 29 de noviembre de 2025 y contará con cupos limitados por jornada: se entregarán 50 turnos para atención odontológica y 30 para consultas oftalmológicas.

Todas las prestaciones se realizarán en horario matutino, de 9 a 14, aunque desde el Gobierno porteño recomiendan acudir con antelación debido a la alta demanda que estos servicios suelen generar. En ediciones anteriores, las filas comenzaron a formarse desde la primera hora de la mañana.

“Más Servicios en tu Barrio”: las sedes y fechas confirmadas

El cronograma difundido por la Ciudad establece distintos puntos de atención a lo largo de la semana:

Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque):

Martes 25: Oftalmología.

Miércoles 26: Odontología.

Plaza Arenales (Villa Devoto):

Jueves 27: Oftalmología.

Viernes 28: Odontología.

Bosques de Palermo:

Sábado 29: Operativo combinado de odontología y oftalmología.

La elección de espacios públicos busca facilitar el acceso a la población, especialmente a quienes enfrentan barreras económicas o de movilidad para recibir atención médica básica.

El programa Más servicios en tu barrio proporciona atención gratuita en odontología. Foto: Freepik.

Servicios adicionales disponibles en cada operativo

Más allá de las consultas odontológicas y visuales, el programa incorpora una variedad de servicios complementarios que buscan resolver trámites y necesidades de la vida cotidiana en un mismo punto de atención. Entre ellos se incluyen:

Tramitación de DNI y pasaporte .

Asistencia para gestiones de AGIP , ANSES y Tarjeta SUBE .

Asesoramiento de Defensa al Consumidor .

Vacunación antigripal y contra COVID-19.

Atención veterinaria: vacunación antirrábica, castraciones y desparasitación.

Una opción accesible para tratamientos odontológicos prolongados

En paralelo, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires continúa ofreciendo atención arancelada a costos considerablemente más bajos que los del sector privado.

Ubicada en Marcelo T. de Alvear 2142, la institución mantiene una demanda sostenida por parte de quienes requieren tratamientos más complejos o prolongados y buscan alternativas accesibles sin resignar supervisión profesional.

Salud al alcance de todos: atención odontológica y oftalmológica gratuita en plazas porteñas. Foto: Pexels.

El programa Más Servicios en tu Barrio se convirtió en una herramienta relevante para la promoción de la salud y la prevención de patologías bucodentales y visuales. La posibilidad de acceder sin turno previo a controles básicos y recibir orientación profesional directa contribuye a detectar problemas en etapas tempranas y reducir la brecha en el acceso al sistema de salud.

Con estos operativos, la Ciudad apuesta a reforzar las estrategias de proximidad y facilitar el acceso a servicios esenciales en distintos barrios, apuntando a una cobertura más equitativa entre los distintos sectores de la población.