Turnos con odontólogos y oftalmólogos gratis en Buenos Aires:

Durante el mes de febrero, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder a atención oftalmológica y odontológica gratuita en distintos barrios porteños. El servicio forma parte del programa “Más servicios en tu barrio”, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que busca acercar prestaciones de salud y trámites esenciales a plazas y parques de manera itinerante.

El operativo se desarrollará entre dos y tres veces por semana en distintos puntos de la Ciudad y no requiere inscripción previa. La atención se brinda por orden de llegada y con cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

¿Qué incluye la atención oftalmológica y odontológica gratuita?

El servicio de oftalmología está dirigido a personas mayores de 18 años e incluye controles de la vista y, en los casos que corresponda, la entrega de lentes.

Por su parte, la atención odontológica contempla limpiezas dentales, controles bucales, tratamientos de caries y acciones de prevención.

Durante febrero, a diferencia de meses anteriores, ambas prestaciones estarán disponibles todos los días del cronograma, lo que amplía las posibilidades de atención para los vecinos.

Cada jornada se entregarán:

50 turnos para odontología.

30 turnos para oftalmología.

Cómo acceder a la atención gratuita en febrero

No es necesario realizar inscripción previa. Los vecinos deben presentarse directamente en el punto de atención correspondiente, donde los turnos se asignan por orden de llegada. Debido a la alta demanda, desde el Gobierno porteño recomiendan asistir con tiempo.

Cronograma de atención oftalmológica y odontológica gratis en febrero

Primera semana

Lunes 2 de febrero , de 16 a 20: Parque Chacabuco (Av. Emilio Mitre y Av. Asamblea).

Miércoles 4 de febrero , de 16 a 20: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800), Caballito.

Viernes 6 de febrero, de 16 a 20: Plaza Sudamérica (Av. Piedra Buena y Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz), Villa Riachuelo.

Segunda semana

Lunes 9 de febrero , de 16 a 20: Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), Villa Devoto.

Miércoles 11 de febrero , de 16 a 20: Plaza Salaberry (Av. Alberdi y Pilar), Mataderos.

Viernes 13 de febrero, de 16 a 20: Plaza 24 de Septiembre (Av. San Martín y Coronel Apolinario Figueroa), Villa Crespo.

Tercera semana

Miércoles 18 de febrero , de 16 a 20: Plaza Ejército de los Andes (Cnel. Ramón Falcón y Albariño), Villa Luro.

Viernes 20 de febrero, de 16 a 20: Parque Patricios (Av. Caseros y Monteagudo).

Cuarta semana

Lunes 23 de febrero , de 16 a 20: Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca y Marcos Sastre), Villa del Parque.

Miércoles 25 de febrero , de 16 a 20: Plaza Monseñor Miguel de Andrea (Av. Córdoba y Anchorena), Recoleta.

Viernes 27 de febrero, de 16 a 20: Parque Las Heras (Av. Coronel Díaz y French), Palermo.

Otros servicios gratuitos disponibles

Además de la atención médica, el programa ofrece una amplia variedad de trámites y servicios sin costo, entre ellos:

Atención social.

Asesoramiento en trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE.

Defensa al Consumidor.

Inscripciones y cambios de instituciones educativas.

Tramitación de DNI y Pasaporte (con cupos limitados).

Gestión de subsidios de luz, agua y gas.

Asesoramiento para personas con discapacidad.

Repara Móvil.

Vacunación antigripal y COVID-19 (con cupos limitados).

El programa “Más servicios en tu barrio” se consolida así como una herramienta clave para facilitar el acceso a la salud y a trámites esenciales, especialmente durante el verano, cuando muchas dependencias reducen su actividad habitual.