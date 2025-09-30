Atención odontológica y oftalmológica gratis en CABA: fechas y horarios para atenderse sin turno

La Ciudad de Buenos Aires confirmó una vez más el cronograma de “Más Servicios en tu Barrio” en el comienzo del mes de octubre. Los detalles.

Oftalmología, lentes. Foto: Freepik.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó nuevamente el cronograma de “Más Servicios en tu Barrio”, que incluye la atención odontológica y oftalmológica gratis hasta el sábado 4 de octubre de 2025. Dicho programa no requiere turno previo pero cuenta con cupos limitados en cada jornada.

Al inicio de cada fecha de los operativos de “Más Servicios en tu Barrio”, se entregan 50 turnos para atención odontológica y 30 turnos para oftalmológica, que se distribuyen por orden de llegada. Cabe destacar que, debido a la alta demanda, es muy común que se formen filas desde temprano.

Odontología, dentista. Foto: Freepik.

Cómo es el cronograma de “Más Servicios en tu Barrio”

Martes 30 de septiembre y miércoles 1° de octubre:

Plaza 24 de septiembre, Av. San Martín y Cnel. Apolinario Figueroa, Villa Crespo (9 a 14 horas).

Martes: Atención oftalmológica.

Miércoles: Atención odontológica.

Jueves 2 y viernes 3 de octubre:

Plaza Vélez Sarsfield, Av. Avellaneda y Bahía Blanca, Floresta (9 a 14 horas).

Jueves: Oftalmología.

Viernes: Odontología.

Sábado 4 de octubre:

Barrio 15, Herrera y Zuviría (Calle Feria), Villa Lugano (9 a 14 horas). Atención odontológica y oftalmológica.

Oftalmología, medicina.

Además de los controles médicos, los operativos ofrecen trámites de documentación, subsidios de servicios, tarifa social de subte, atención social y espectáculos culturales, entre otros. Para acceder a más información, los interesados pueden visitar la página de Más Servicios en tu Barrio.

En paralelo, continuará la atención de la Facultad de Odontología de la UBA sin turno, por orden de llegada, de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Aunque este servicio es arancelado, los costos son mucho menores que en los consultorios privados.