Atención odontológica y oftalmológica sin turno ni costo: dónde atenderte gratis esta semana en Buenos Aires

Un reconocido programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá consultas sin turno previo en distintos barrios porteños, del 20 al 25 de octubre, con entrega gratuita de lentes y otros servicios sociales complementarios. Conocé los detalles.

Salud al alcance de todos: atención odontológica y oftalmológica gratuita en plazas porteñas

El programa “Más Servicios en tu Barrio”, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevará adelante una nueva semana de atención médica gratuita entre el 20 y el 25 de octubre de 2025, con operativos en diferentes plazas de la Ciudad.

En esta ocasión, se brindarán consultas odontológicas y oftalmológicas sin turno previo, en el marco de una política de inclusión sanitaria destinada a acercar servicios esenciales a la comunidad.

Salud al alcance de todos: atención odontológica y oftalmológica gratuita en plazas porteñas. Foto: Freepik.

El operativo ofrecerá 50 cupos para atención odontológica y 30 para oftalmología en cada jornada. Los turnos se otorgarán por orden de llegada, motivo por el cual las autoridades recomiendan asistir con anticipación para asegurar la atención.

Cronograma de oftalmología y odontología sin turno

El operativo comenzará este lunes 20 de octubre en la Plaza Salaberry (Av. Alberdi y Pilar, Mataderos), en horario vespertino, de 16:00 a 20:00, con atención general y los servicios médicos mencionados.

El cronograma continuará durante la semana en las siguientes sedes:

Martes 21 de octubre: Plaza Irlanda (Av. Tte. Gral. Donato Álvarez y Av. Gaona, Caballito), de 9:00 a 14:00, con atención oftalmológica.

Miércoles 22 de octubre: misma ubicación, con atención odontológica.

Jueves 23 de octubre: Plaza Balcarce (Av. Cabildo y Jaramillo, Núñez), de 9:00 a 14:00, con atención oftalmológica.

Viernes 24 de octubre: Plaza Balcarce nuevamente, con atención odontológica.

Sábado 25 de octubre: Plaza Islas Malvinas (Caboto y 20 de Septiembre, La Boca), de 9:00 a 14:00, con ambos servicios disponibles.

Salud al alcance de todos: atención odontológica y oftalmológica gratuita en plazas porteñas. Foto: Pexels.

Además, durante las mismas fechas, el programa se desarrollará también en Plaza Colombia (Av. Montes de Oca y Brandsen, Barracas), de 9:00 a 14:00, aunque en ese punto no se brindarán servicios odontológicos ni oftalmológicos.

Entre los beneficios más valorados por los vecinos se destaca la entrega gratuita de lentes recetados, un aporte que busca mejorar la calidad visual de quienes no pueden afrontar los costos de una consulta privada.

Además de los servicios de salud, el programa ofrece una amplia gama de gestiones, como renovación de DNI y pasaporte, trámites ante ANSES y AGIP, subsidios de luz, agua y gas, vacunación antigripal y contra COVID-19, y servicios veterinarios, incluyendo castraciones gratuitas.

El programa “Más Servicios en tu Barrio” se consolida así como una herramienta fundamental para facilitar el acceso a la salud y a trámites esenciales en distintos barrios porteños, priorizando la cercanía y la atención directa.

Programa "Más Servicios en tu Barrio", en CABA. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Asimismo, quienes necesiten continuar tratamientos odontológicos podrán acudir a la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en Marcelo T. de Alvear 2142, donde se brinda atención supervisada por docentes y estudiantes avanzados.

Aunque los servicios son arancelados, sus costos resultan significativamente más accesibles que los del sector privado, lo que convierte a esta alternativa en una opción segura y económica para el cuidado dental.