Empanadas de "Empanadaza". Foto: Instagram/empanadazas

En una ciudad donde las empanadas son casi una religión, Empanadazas logró destacarse con una propuesta completamente distinta: empanadas XL, rellenos exagerados y sabores que mezclan lo clásico con lo más extravagante.

La marca se volvió viral en redes gracias a sus famosas “Miti-Miti”, empanadas de 210 gramos con doble sabor, y hoy es uno de los fenómenos gastronómicos más destacados de Buenos Aires. Con locales en Palermo, Ramos Mejía y Las Lomitas, además de más de 50 variedades para elegir, el furor por las Empanadazas no para de crecer.

Empanadas de "Empanadaza". Foto: Instagram/empanadazas

Qué es Empanadazas y por qué sus empanadas XL son virales

Empanadazas se convirtió en un fenómeno viral gracias a una propuesta que rompe con lo tradicional. La marca asegura haber creado las primeras empanadas “Miti-Miti” del mundo: piezas de 210 gramos con doble sabor en una sola empanada.

“Nada une a la gente como una buena Empanadaza”, es el lema con el que promocionan sus productos, que son furor por su tamaño, relleno abundante y más de 50 gustos disponibles.

Además de las clásicas variedades, el diferencial está en las combinaciones originales y en la posibilidad de disfrutar dos sabores al mismo tiempo. La propuesta rápidamente ganó popularidad en las redes, donde los videos mostrando el relleno de las empanadas acumulan miles de reproducciones.

Actualmente cuentan con locales en Ramos Mejía, Las Lomitas y Palermo Soho —este último abierto las 24 horas— y anunciaron un ambicioso plan de expansión con 50 locales más en CABA y el AMBA.

Menú: los sabores únicos en empanadas que podés elegir

Empanadaza tiene una gran variedad de sabores únicos, como por ejemplo:

Miti Miti Jamón del Medio / Choclo Deluxe: jamón del medio y choclo deluxe unidos en una Empanadaza. Doble sabor. Topping : jamón y queso y salsa blanca de choclo.

Miti Miti Parrillera / Empapollo Caserita: combinación única de parrillera y empapollo casero en una Empanadaza. Puro sabor. Topping : provoleta con chimi y salsa blanca gratinada.

Me Mancho Seguro: carne cortada a cuchillo con pimentón ahumado, cebolla y morrón asado. Topping : salsa criolla y pimentón ahumado.

Carne de la Buena: bondiola desmechada a la barbacoa con panceta crocante y corazón de muzzarella. Topping : blend de quesos más batatas pay.

La Rompe Toda: matambre y queso fundido en salsa de tomate. La irresistible. Topping : blend de quesos y salsa de tomate.

Empafluo : selecto blend de carne picada con salsa Empanadaza, panceta y queso cheddar. Topping : polvo fluo (vegetal) de diversos colores.

Empachipá Matambre: masa de chipá con matambre, queso y un justo toque de salsa de tomate. Sabor irresistible. Topping: blend de queso y chimi.

Empanadas de "Empanadaza". Foto: Instagram/empanadazas

La Piden Todos: sabrosas albóndigas caseras, suave puré de papas, salsa de tomate y finas hierbas. Topping : blend de quesos más salsa de tomate.

Día del Ortix: bondiola braseada con salsa 4 quesos y verdeo fresco. Es un shot anti mufa. ¡Probala! Topping : queso tybo, cebolla caramelizada y queso azul.

Me la Dí el Finde: carne y bondiola desmechada con barbacoa, panceta crocante y corazón de muzzarella. ¡Seguitela pegando de sabor! Topping : blend de quesos y barbacoa.

Espinacaza Cremosa : espinacas cocidas y tiernas, envueltas en una suave y cremosa salsa blanca. Topping : salsa blanca de espinaca.

Calabaza Suprema : calabaza suave con queso muzzarella. Ligera y sutilmente dulce. Topping : queso tybo y calabaza.

Tortilla Española : auténtica tortilla de papa, cebolla y morrón en una Empanadaza. Nuestra deliciosa innovación. Topping : blend de quesos, cebolla y morrón asado.

Empazzeta: la mejor fugazzeta en una Empanadaza. Simplemente explosiva. Topping: queso tybo y cebolla caramelizada.

Empanadas de "Empanadaza". Foto: Instagram/empanadazas

Promociones: cómo aprovechar los mejores precios en empanadas XL

Empanadazas, además de vender las empanadas por unidad, también ofrece algunos descuentos que se pueden visualizar en su página web. En mayo 2026, los descuentos son los siguientes:

Packs Empanadazas:

Empanadazas x3 $13.800

Empanadazas x6 $27.200 (comen 3)

Empanadazas x9 $41.400 (comen 4)

Empanadazas x12 $48.900 (comen 6)

Empanadazas x18 $73.300 (comen 9)

Miti Miti:

Miti Miti x3 $14.700

Miti Miti x6 $29.400 (comen 3)

Miti Miti x9 $44.100 (comen 4)

Miti Miti x12 $54.100 (comen 6)

Miti Miti x18 $81.100 (comen 9)

Larguísimas:

Larguísimas $4.500 (30 cm de sabor extendido)

Larguísimas + Topping $5.400

Empanadas de "Empanadaza". Foto: Instagram/empanadazas

Dónde queda Empanadazas: dirección exacta y su ubicación en Palermo

La sucursal de Palermo de Empanadazas queda en Jorge Luis Borges 1687, en pleno Palermo Soho, Ciudad de Buenos Aires. Está ubicada a pocas cuadras de Plaza Serrano, una de las zonas gastronómicas y nocturnas más concurridas del barrio.

El local funciona las 24 horas y es uno de los puntos más populares de la marca, especialmente por sus empanadas XL “Miti-Miti” de doble sabor y sus variedades virales.