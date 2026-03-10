Las vacunas contra la gripe H3N2 son gratuitas para algunos grupos vulnerables.

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina iniciará este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país. La medida se adelanta tres semanas respecto al año pasado debido al inicio anticipado de la temporada de virus respiratorios y a la circulación de una nueva variante de Influenza A (H3N2), que presenta mayor capacidad de transmisión.

Arranca la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Desde la cartera sanitaria señalaron que el objetivo es reforzar la inmunidad en los grupos de riesgo, reducir complicaciones asociadas a la enfermedad y disminuir la presión sobre el sistema de salud durante los momentos de mayor circulación viral.

Vacunas contra la gripe disponibles. Foto: Ministerio de Salud.

Más de 8 millones de vacunas disponibles

Para esta campaña, el Gobierno nacional adquirió un total de 8.160.000 dosis de vacuna antigripal. Del total, 4.700.000 corresponden a vacunas para adultos, 2.300.000 a vacunas adyuvantadas -destinadas principalmente a adultos mayores- y 1.160.000 a dosis pediátricas.

Según informaron fuentes oficiales, ya fueron distribuidas más de 1.800.000 dosis en distintas provincias y se prevé el envío adicional de 1.018.640 vacunas antes de que finalice marzo, con el objetivo de garantizar la disponibilidad en todo el territorio.

Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal

La vacunación estará dirigida a los grupos considerados prioritarios: niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, mayores de 65 años, personas gestantes, puérperas y personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Las dosis podrán aplicarse de manera gratuita en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país. Además, las autoridades aclararon que la vacuna antigripal puede administrarse junto con otras vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina sin necesidad de intervalos de tiempo entre aplicaciones.

Las vacunas podrán aplicarse de manera gratuita en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país. Foto: Freepik

En paralelo al inicio de la campaña, el Ministerio de Salud informó que ya se realizaron capacitaciones para los equipos sanitarios de las distintas jurisdicciones y se difundieron los lineamientos técnicos correspondientes a la campaña 2026.

Asimismo, se puso en funcionamiento un tablero de monitoreo en tiempo real que permitirá seguir el avance de la vacunación en todo el país y detectar posibles brechas de cobertura en cada provincia, con el fin de reforzar las estrategias de inmunización donde sea necesario.