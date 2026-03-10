Vacunación antigripal. Foto: Unsplash

La campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país pone primera tres semanas respecto al año anterior. La decisión de adelantar el trabajo responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.

Según la información brindada por el Ministerio de Salud, la campaña tiene como objetivo “garantizar mayor inmunidad a aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud”.

En este contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha su campaña nacional de vacunación para dar cobertura a los más de 5 millones de afiliados en todo el país. La estrategia sanitaria se apoya en una red de 6.000 farmacias adheridas para garantizar que los adultos mayores cuenten con un punto de aplicación cercano a sus domicilios.

Vacunación antigripal. Foto: Ministerio de Salud

Mayores de 65 años no necesitan orden médica para vacunarse

La obra social informó que aquellos afiliados mayores de 65 años no necesitan gestionar una orden médica para recibir la dosis, sino que este grupo etario solo debe presentarse en la farmacia más cercana (puede buscarla haciendo cilc acá) con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI, la cual puede ser en su formato físico o digital a través de la aplicación móvil. De esta manera, se espera eliminar barreras administrativas y acelerar el ritmo de inmunización.

Es importante recordar que para vacunarse no es necesario contar con turno previo y nadie puede cobrar por aplicar la vacuna.

Vacunación antigripal en menores de 65 años: ¿qué sucede en estos casos?

Por su parte, los afiliados menores de 65 años que integran grupos de riesgo sí deben presentar la orden médica electrónica. Además, el profesional de cabecera debe detallar el factor de riesgo que justifica la aplicación de la vacuna.

Una vez que se emite la orden, el beneficiario podrá acudir a la farmacia de cercanía para recibir la dosis de manera gratuita, al igual que el resto del padrón cubierto por el programa.

No solo usuarios de PAMI: ¿quiénes pueden recibir la vacuna antigripal con la campaña nacional 2026?

Más allá de los afiliados al PAMI, la vacunación antigripal está indicada para: niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo.

Cabe señalar que la vacuna está disponible en: hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

La vacuna está indicada para niños entre 6 y 24 meses. Foto: Freepik

¿Qué asistencia ofrece PAMI a sus afiliados a la hora de vacunarse contra la gripe?

Las presentaciones que se aplican son: Vacuna trivalente TIV (INFLUVAC®), Vacuna trivalente TIV (Viraflu®), Vacuna trivalente pediátrica TIVp (Viraflu® Pediátrica) y Vacuna trivalente adyuvantada aTIV (Fluxvir®).

Si el afiliado no puede movilizarse a las farmacias, el PAMI mantiene activos sus canales de atención domiciliaria en casos de dependencia severa.

En esa línea, quienes vivan en residencias de larga estadía y quieran vacunarse no deberán concurrir a la farmacia. Las diferentes UGL de todo el país llevarán adelante operativos territoriales de vacunación en residencias para personas mayores, para personas mayores con patologías psicogeriátricas, hogares para personas con discapacidad, clínicas de salud mental, internación domiciliaria integral, centros de diálisis y zonas sin farmacias.

Cabe señalar que la red de prestadores prioriza la carga de datos en el sistema centralizado, permitiendo un seguimiento en tiempo real de la tasa de cobertura para alcanzar niveles de protección superiores a los del año anterior antes de que comience la circulación viral intensa en los meses de otoño.

Para más información, ingresar al sitio oficial del PAMI para el programa (clic acá).