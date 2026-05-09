Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: REUTERS

Un brote de hantavirus en el crucero de expedición MV Hondius dejó tres muertos y varios casos sospechosos o confirmados. Ante la situación, las autoridades españolas activaron un operativo sanitario en las Islas Canarias para evacuar a pasajeros y tripulación sin que el barco atracara en Tenerife. Los pasajeros argentinos serán trasladados a Países Bajos para cumplir la cuarentena obligatoria.

Mientras el crucero MV Hondius se aproxima a las Islas Canarias, las autoridades españolas ultiman un operativo sanitario de gran escala para evacuar a todas las personas a bordo, en medio de la preocupación por un brote de hantavirus que ya provocó tres muertes y al menos seis casos confirmados o sospechosos. La decisión implica que la embarcación no llegue a atracar en el puerto de Granadilla, en Tenerife, y que el desembarco se realice de manera controlada mediante lanchas

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

Según informó al aire de TN la periodista española Clara Murillo, el procedimiento prevé que los pasajeros sean trasladados en grupos organizados según su nacionalidad, con el objetivo de facilitar los protocolos sanitarios posteriores en cada destino.

Casos de hantavirus en un crucero: evacuación y traslados por nacionalidad

En ese esquema, se dispuso que los pasajeros argentinos sean evacuados desde Tenerife hacia Países Bajos, junto con ciudadanos neerlandeses e islandeses. Allí deberán cumplir una cuarentena obligatoria y serán sometidos a controles médicos para descartar nuevos contagios.

En paralelo, las autoridades españolas resolvieron que los pasajeros de nacionalidad española sean derivados a Madrid, donde realizarán el aislamiento bajo supervisión sanitaria.

La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote de hantavirus en el crucero Foto: EFE

El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de bioseguridad y en un contexto de fuerte hermetismo oficial, mientras crece la preocupación en Tenerife por el impacto de la situación.

Preocupación en Canarias y avance del brote de hantavirus

Trabajadores portuarios y habitantes de la zona expresaron inquietud por la falta de información detallada sobre los protocolos de seguridad y el manejo del brote en el barco. De acuerdo con los reportes sanitarios, se confirmó la presencia de la cepa Andes del hantavirus, una variante con capacidad de transmisión entre humanos, lo que elevó el nivel de alerta internacional.

Además, se investiga un episodio previo en el que más de 30 pasajeros habrían desembarcado en una isla del Atlántico tras la primera muerte registrada, sin haber sido monitoreados posteriormente.

Crucero, hantavirus. Foto: NA.

El viaje del MV Hondius y el origen del operativo

El MV Hondius había partido de Argentina el pasado 20 de marzo con destino a Cabo Verde como parte de una travesía de expedición. Sin embargo, durante el recorrido comenzaron a detectarse los primeros casos sospechosos que derivaron en la emergencia sanitaria.

Las autoridades españolas ya aprobaron el desembarco controlado en las Islas Canarias, mientras se ultiman los traslados y dispositivos de aislamiento en los distintos países involucrados. Por el momento, el foco está puesto en la evacuación segura del buque y en evitar la expansión del brote una vez que los pasajeros comiencen a desembarcar.