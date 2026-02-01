Luna de Nieve. Foto: Freepik

Este fin de semana la Luna alcanzará su fase de plenilunio con el fenómeno Luna de Nieve, marcando el punto álgido del calendario lunar durante el invierno del hemisferio norte, según EarthSky.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se posiciona en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol, permitiendo que su cara visible quede totalmente iluminada. En esta ocasión, el satélite alcanzará su máximo esplendor el domingo 1 de febrero, situándose bajo la constelación de Virgo. En la Argentina, el satélite natural será visible en su totalidad a partir de las 20.07, momento en el que saldrá por el horizonte, y podrá observarse hasta las 6.46 de la mañana del día siguiente.

El nombre de este plenilunio no responde a un cambio en el color o la estructura del astro, sino que tiene raíces culturales profundamente arraigadas en las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte.

Estas comunidades denominaron Luna de Nieve a la luna llena de febrero debido a que este mes suele coincidir con las nevadas más intensas y las temperaturas más bajas en el hemisferio septentrional, dificultando históricamente las tareas de caza y recolección.

Qué recomiendan los expertos para poder verla

A diferencia de otros eventos que requieren instrumentos ópticos complejos, esta luna llena podrá ser apreciada a simple vista desde cualquier punto del planeta, siempre que las condiciones meteorológicas y la nubosidad lo permitan.

No obstante, para obtener una experiencia visual superior, los expertos recomiendan alejarse de los centros urbanos con alta contaminación lumínica. Desde una perspectiva astronómica, la Luna de Nieve de este año se define técnicamente como una “microluna”.

Este término se utiliza cuando el satélite se encuentra cerca de su apogeo, es decir, en el punto de su órbita más alejado de la Tierra.

Como resultado, el disco lunar puede percibirse ligeramente más pequeño y menos brillante que en una superluna, aunque para el ojo humano promedio esta diferencia suele ser casi imperceptible, manteniendo toda su espectacularidad visual.

Cuáles son las superlunas llenas del 2026

Las superlunas ocurren cuando la Luna se aproxima a la Tierra durante su órbita, haciéndola parecer más brillante y más llena que una luna llena regular.

En promedio, la Luna se encuentra a unos 384.472 kilómetros (238.900 millas) de la Tierra. Pero la superluna de diciembre será la más cercana del año, a 356.740 kilómetros (221.667 millas), según EarthSky.

