El cielo de Nueva Zelanda se iluminó tras el paso de una brillante "estrella fugaz". Foto: Captura de pantalla RT | Mejorada con IA.

Un fenómeno luminoso poco habitual sorprendió a los habitantes de Nueva Zelanda y rápidamente se volvió viral. Durante la noche del viernes, el cielo sobre Wellington y otras zonas del país se iluminó con un destello intenso de pocos segundos. El evento fue registrado en video por numerosos testigos y desató una ola de comentarios, teorías y asombro en redes sociales.

El resplandor, visible incluso en áreas urbanas, presentó tonalidades verdes y blancas, una característica que llamó especialmente la atención. Muchos lo describieron como una “estrella fugaz”, aunque expertos en astronomía aclararon que el fenómeno observado corresponde, en términos científicos, a un meteoro de gran tamaño, conocido popularmente como “bola de fuego”.

El cielo de Nueva Zelanda se iluminó tras el paso de una brillante "estrella fugaz". Video: RT.

Según las primeras estimaciones, el destello fue provocado por un fragmento de roca espacial que ingresó a la atmósfera terrestre a gran velocidad. Al atravesar el aire, el objeto se calentó de forma extrema y comenzó a desintegrarse, generando el intenso brillo que pudo verse desde distintos puntos del país.

¿Qué es una estrella fugaz y por qué se produce este fenómeno?

Aunque se las suele llamar “estrellas fugaces”, en realidad no se trata de estrellas. Una estrella fugaz es el nombre popular que recibe un meteoro: un pequeño fragmento de roca o metal proveniente del espacio que entra en la atmósfera de la Tierra. Al hacerlo, la fricción con el aire provoca que el objeto se caliente y emita luz, creando ese trazo brillante que cruza el cielo en pocos segundos.

Una estrella fugaz no es una estrella real, sino un meteoro: un pequeño fragmento de roca o polvo espacial (meteoroide) que se quema al entrar en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Foto: Unsplash.

Cuando el meteoro es especialmente grande o luminoso, como en el caso ocurrido en Nueva Zelanda, se lo denomina “bola de fuego”. En estos casos, el brillo puede ser tan intenso que llega a iluminar el paisaje, e incluso puede escucharse un estruendo si el objeto se fragmenta a baja altura. La coloración (verde, blanca o amarillenta) depende de la composición del material y de los gases presentes en la atmósfera.

El paso de la bola de fuego no causó daños ni se reportaron impactos en tierra, pero sí dejó una fuerte impresión entre quienes lograron observarlo. Especialistas señalaron que este tipo de eventos no es extraordinariamente raro, aunque sí poco frecuente de ver con tanta claridad en zonas pobladas. L

a combinación de un cielo relativamente despejado y un meteoro de gran tamaño permitió que el espectáculo fuera visible durante varios segundos. Mientras continúan los análisis para determinar el origen exacto del fragmento espacial, el episodio volvió a despertar el interés por los fenómenos astronómicos.