Las mejores fotos del eclipse solar: así se vivió el fenómeno astronómico este miércoles 12 de agosto

Eclipse solar
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
Fotografía: REUTERS
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
Fotografía: REUTERS
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
Fotografía: via REUTERS