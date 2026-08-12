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La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.
La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Foto: via REUTERS

Las mejores fotos del eclipse solar: así se vivió el fenómeno astronómico este miércoles 12 de agosto

Se trata de uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Mirá las espectaculares imágenes en distintas partes del mundo.

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Eclipse solar

La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.

Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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Fotografía: REUTERS

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