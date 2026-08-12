Video emocionante: así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

El rescate del perro Antonio en Colombia tras el terremoto. Foto: Captura de video/EFE

Una conmovedora situación emocionó a los rescatistas que trabajan en Cali tras el terremoto de 7.4 que azotó a Colombia el lunes y dejó devastadoras consecuencias. Tras 48 horas removiendo toneladas de hierros y concreto, los trabajadores encontraron a Antonio, un perro que era intensamente buscado por su familia y apareció con vida a nueve metros de profundidad entre los escombros.

Su rescate fue celebrado como una pequeña victoria en medio de una tragedia que dejó a más de 50 edificaciones colapsadas en la ciudad y un balance nacional de cientos de personas fallecidas.

Antonio fue encontrado en una zona despejada que había quedado debajo del edificio de departamentos colapsado. Los rescatistas escucharon y observaron movimiento hasta que lograron llegar hasta él.

El rescate del perro Antonio en Colombia. Video: EFE

“Lo encontramos en un área despejada y abierta debajo de los escombros, corría a un lado y otro. Fueron horas de duro trabajo”, contó uno de los voluntarios que participó en el rescate.

Según explicaron los rescatistas en diálogo con la agencia EFE, el animal tenía lesiones en una de sus patas y varias raspaduras en el cuerpo, pero consiguió salir con vida de la zona de desastre gracias a las atenciones que recibió de médicos veterinarios que se sumaron a las labores del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Cali.

En una vivienda vecina, que hoy es un improvisado campamento para los trabajadores y damnificados, fue canalizado, recibió medicamentos y quedó bajo observación.

El rescate del perro Antonio en Colombia tras el terremoto. Foto: EFE

“El perrito fue auxiliado por nuestros veterinarios, que lo canalizaron y le pusieron medicamentos para hidratarlo. Su condición de salud es estable y ahora también trabajamos para rescatar a Copito, el otro perro de la familia, que también puede estar con vida”, señaló el médico veterinario Martín Ortiz, del CBA.

Ortiz recordó que los animales son seres que también sienten: “Merecen ser tratados con amor y atendidos con todas las capacidades como los humanos”.

Antonio apareció con vida y su dueña cree que su mamá y su abuela también resistieron

Camila Sepúlveda, dueña de Antonio, afirmó que la aparición del animal fue mucho más que el rescate de un perro. Mientras tanto, la joven espera noticias de su madre, Luz Adriana Correa, y de su abuela, Mélida Betancourt, quienes vivían en el primer piso de la vivienda familiar que quedó completamente destruida.

Era el hogar donde Camila creció y ahora solo quedan los restos de la edificación y una búsqueda que todavía no termina. “Si Antonio está bien, yo sé que mi mamá y mi abuela están bien. Él estaba con ellas, estoy segura, él nunca las dejaba solas”, dijo la esperanzada joven a EFE.

El rescate del perro Antonio en Colombia tras el terremoto. Foto: EFE

Antonio era uno de los animales que estaban en el inmueble cuando ocurrió el terremoto y su rescate alimenta ahora la esperanza de Camila y de otras familias que permanecen alrededor de los edificios destruidos, esperando una señal, un ruido o cualquier indicio que permita saber que sus seres queridos siguen con vida.

Trágico terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto y golpeó principalmente a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, y a Pereira, capital de Risaralda, así como a numerosos pueblos de esas dos regiones y del Chocó, Caldas y Quindío.

En Cali, los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en las edificaciones que colapsaron, mientras maquinaria pesada, rescatistas, voluntarios y perros entrenados trabajan para localizar a posibles supervivientes.

La ciudad también habilitó espacios de atención para las familias damnificadas y desplegó equipos especializados para atender a los animales afectados por el desastre.

En las zonas donde se concentran las labores de búsqueda se instalaron puestos para la atención animal, con veterinarios y voluntarios encargados de recibir, valorar y trasladar a los animales encontrados entre los restos de las edificaciones.

Antonio se convirtió así en uno de los rostros inesperados de una emergencia que parece no tener fin.