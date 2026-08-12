Guía de salarios: cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

Starbucks, café, cafetería. Foto: Freepik

Los empleados de las cadenas de comidas rápidas cobrarán el mes de agosto con un incremento salarial del 3,94% debido a que el mes anterior la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros suscribió un nuevo acuerdo con la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines para actualizar los salarios hasta noviembre del corriente año.

La paritaria alcanza a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00, esquema bajo el cual se desempeñan los empleados de cadenas internacionales como Starbucks Argentina. Se trata una pauta de recomposición en asignaciones no remunerativas que se despliega de manera escalonada entre los meses de julio y octubre de 2026, para luego consolidar los montos en los salarios básicos a partir de noviembre.

Starbucks. Foto: Unsplash.

Cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

En este contexto, los trabajadores perciben un incremento no remunerativo del 3,94% calculado sobre los sueldos básicos de julio, los cuales se cobran efectivamente en los primeros días de septiembre.

Esta suma será una asignación no remunerativa y no un aumento de los salarios básicos de la actividad. En función de ello, los ingresos sin adicionales ni extras de los trabajadores de servicios rápidos se ubicarán este mes en un rango de entre $1.036.316 y $1.936.761 mensuales, dependiendo la categoría.

Starbucks Coffe. Foto Unsplash

Las escalas de actualización fijadas por el gremio y la cámara empresaria comprenden las siguientes etapas:

julio de 2026: asignación no remunerativa del 2% para todas las categorías.

agosto de 2026 : asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías.

septiembre de 2026 : asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías.

Octubre de 2026: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías.

Noviembre de 2026: consolidación total de las sumas en los nuevos salarios básicos de la actividad.

Starbucks

Escala salarial agosto 2026

El desglose del ingreso bruto total para la jornada mensual completa y el valor hora consolidado en cada posición comprende los siguientes valores: