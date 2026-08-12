Guía de salarios: cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

Los empleados de las cadenas de comidas rápidas cobrarán el mes de agosto con un incremento salarial del 3,94% debido a que el mes anterior la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros suscribió un nuevo acuerdo con la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines para actualizar los salarios hasta noviembre del corriente año.
La paritaria alcanza a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00, esquema bajo el cual se desempeñan los empleados de cadenas internacionales como Starbucks Argentina. Se trata una pauta de recomposición en asignaciones no remunerativas que se despliega de manera escalonada entre los meses de julio y octubre de 2026, para luego consolidar los montos en los salarios básicos a partir de noviembre.
Cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026
En este contexto, los trabajadores perciben un incremento no remunerativo del 3,94% calculado sobre los sueldos básicos de julio, los cuales se cobran efectivamente en los primeros días de septiembre.
Esta suma será una asignación no remunerativa y no un aumento de los salarios básicos de la actividad. En función de ello, los ingresos sin adicionales ni extras de los trabajadores de servicios rápidos se ubicarán este mes en un rango de entre $1.036.316 y $1.936.761 mensuales, dependiendo la categoría.
Las escalas de actualización fijadas por el gremio y la cámara empresaria comprenden las siguientes etapas:
- julio de 2026: asignación no remunerativa del 2% para todas las categorías.
- agosto de 2026: asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías.
- septiembre de 2026: asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías.
- Octubre de 2026: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías.
- Noviembre de 2026: consolidación total de las sumas en los nuevos salarios básicos de la actividad.
Escala salarial agosto 2026
El desglose del ingreso bruto total para la jornada mensual completa y el valor hora consolidado en cada posición comprende los siguientes valores:
- Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero: $1.936.761 mensuales o $10.198,33 por hora.
- Encargado: $1.727.003 mensuales o $9.091,33 por hora.
- Líder B: $1.683.687 mensuales o $8.861,65 por hora.
- Dependiente de Salón: $1.651.651 mensuales o $8.690,95 por hora.
- Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: $1.557.449 mensuales o $8.195,21 por hora.
- Líder A: $1.449.205 mensuales o $7.627,52 por hora.
- Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero: $1.362.698 mensuales o $7.172,07 por hora.
- Cajero y Postrero: $1.345.386 mensuales o $7.077,32 por hora.
- Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador: $1.295.244 mensuales o $6.817,85 por hora.
- Ayudante de Mantenimiento y Empanadero: $1.294.157 mensuales o $6.816,98 por hora.
- Empleado B: $1.272.151 mensuales o $6.696,98 por hora.
- Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.242.629 mensuales o $6.540,73 por hora.
- Empleado A: $1.221.626 mensuales o $6.429,46 por hora.
- Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.209.360 mensuales o $6.369,17 por hora.
- Empleado Principiante: $1.152.089 mensuales o $6.066,23 por hora.
- Aprendiz Menor de 18 Años: $1.036.316 mensuales o $5.455,88 por hora.