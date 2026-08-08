Eclipse solar total 2026: cuándo será y desde dónde se podrá ver el fenómeno que oscurecerá el cielo

Guía para el doble amanecer por eclipse solar. Foto: Reuters.

El calendario astronómico de 2026 tendrá una de sus fechas más impactantes el miércoles 12 de agosto, cuando se produzca un eclipse solar total visible desde una franja específica del hemisferio norte. El evento ocurrirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar para quienes estén ubicados dentro de la llamada trayectoria de totalidad. Según la NASA, el fenómeno será total en zonas de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña porción de Portugal.

Aunque los eclipses solares no son raros a escala global, lo que vuelve especial a este evento es su recorrido y la posibilidad de que millones de personas lo observen, al menos de manera parcial, desde distintas regiones de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos y el noroeste de África. En cambio, Argentina y gran parte de Sudamérica quedarán fuera de la zona de visibilidad, por lo que no podrán verlo directamente desde el territorio local.

Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

La franja donde el Sol quedará completamente cubierto será relativamente estrecha. De acuerdo con los mapas difundidos por la NASA, la sombra de la Luna atravesará áreas del Ártico, pasará por Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico Norte y llegará a la península ibérica. Allí, varias zonas de España tendrán una ubicación privilegiada para observar la totalidad cerca del atardecer.

Eclipse Solar del 12 de agosto Foto: Imagen ilustrativa

Entre los lugares con mejores condiciones para ver el eclipse total se encuentran Groenlandia, Islandia, sectores del norte de Rusia, el Atlántico Norte, gran parte de España y una pequeña región del noroeste de Portugal. Fuera de esa ruta, el fenómeno será parcial en numerosos puntos del hemisferio norte, lo que significa que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar.

Cuánto durará el eclipse y por qué será tan breve

Uno de los datos más buscados sobre este eclipse solar total es su duración. La fase de totalidad, es decir, el momento en que la Luna cubre por completo al Sol, será corta: para la mayoría de los observadores ubicados dentro de la trayectoria principal durará menos de dos minutos. En los puntos más favorables, cerca del centro de la sombra lunar, la totalidad podría extenderse hasta alrededor de 2 minutos y 20 segundos.

Eclipse solar 2026 Foto: NA

Ese breve intervalo será, sin embargo, el instante más esperado. Durante esos segundos, el cielo puede oscurecerse de forma repentina, la temperatura puede descender levemente y se vuelve visible la corona solar, una estructura brillante que rodea al Sol y que normalmente queda oculta por el intenso resplandor de la estrella.

A qué hora será el eclipse solar total 2026

El horario exacto dependerá del país y de la ciudad desde donde se observe. En Islandia y Groenlandia, el eclipse ocurrirá durante la tarde; en el norte de Rusia, se verá más cerca del mediodía; y en España y Portugal, el máximo llegará hacia las últimas horas del día, en algunos casos muy cerca de la puesta del Sol.

La NASA informó que transmitirá el fenómeno en vivo desde sus plataformas oficiales a partir de la 1:15 p.m. hora del este de Estados Unidos, una alternativa ideal para quienes no estén dentro de la zona de visibilidad o no cuenten con equipamiento seguro para observar el Sol.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

Observar un eclipse solar requiere precauciones estrictas. Durante las fases parciales, nunca debe mirarse el Sol directamente sin protección certificada, ya que la radiación puede causar lesiones oculares graves e irreversibles. Los anteojos de sol comunes, incluso los más oscuros, no sirven para este tipo de observación.

La recomendación es utilizar únicamente gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2. También es importante revisar que los filtros no estén rayados, rotos ni perforados. Si se usan cámaras, telescopios, binoculares o celulares, deben contar con filtros solares adecuados colocados delante del lente, ya que estos dispositivos pueden concentrar la luz y aumentar el riesgo de daño ocular.

Por qué este eclipse solar genera tanta expectativa

El eclipse solar total de agosto de 2026 no solo será un espectáculo visual. También representa una oportunidad científica para estudiar la atmósfera del Sol y los efectos del oscurecimiento temporal sobre la Tierra. La NASA prevé realizar investigaciones durante el evento, incluyendo observaciones de la corona solar y mediciones atmosféricas mediante globos científicos y aeronaves especializadas.

Para el público general, será una experiencia poco frecuente: ver cómo el día se transforma por unos instantes en una escena de penumbra. Para los especialistas, será una ventana única para obtener datos que solo pueden captarse durante la totalidad. Por eso, el 12 de agosto de 2026 ya figura como una fecha clave para astrónomos, viajeros y fanáticos del cielo en todo el mundo.

¿Se verá desde Argentina?

No. Desde Argentina el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible, ni en su fase total ni en su fase parcial, según la trayectoria publicada para el fenómeno. Quienes quieran seguirlo desde el país podrán hacerlo mediante transmisiones oficiales y coberturas en vivo de agencias espaciales, observatorios y medios especializados.