Guía rápida para el eclipse solar total: dónde comprar gafas homologadas y cómo tomar fotos sin romper tus dispositivos

Eclipse Solar Total del 12 de agosto Foto: Imagen creada con IA

El eclipse total solar del 12 de agosto llegará pronto y se trata de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del 2026. Pero quienes quieran observarlo, deberán tomar algunas precauciones, ya que puede dañar la vista y hasta la cámara del celular si se apunta directo al sol.

Por eso, antes de preparar el equipo para fotografiar el eclipse, hay dos cuestiones fundamentales: elegir correctamente los anteojos para poder verlo sin peligro y utilizar filtros adecuados para cualquier dispositivo que vaya a apuntar al Sol. De hecho, en el mercado hay algunos productos que pueden mejorar muchísimo la experiencia del eclipse.

¿Cuáles son las mejores gafas para ver el eclupse? Foto: Pinterest

Dónde comprar gafas homologadas para ver el eclipse solar total, según National Geographic

Las gafas para observar un eclipse solar deben estar fabricadas específicamente para la observación directa del Sol y contar con la certificación ISO 12312-2, la norma internacional para filtros destinados a este tipo de observación. También deben incluir información sobre el fabricante y la referencia a la norma en el producto o en su embalaje.

Entre las opciones destacadas por AS Showroom aparecen las gafas Helioclipse, que se comercializan en distintos formatos y cuentan con certificación ISO 12312-2. Según la publicación, también están marcadas como EPI de categoría II en la Unión Europea y son recomendadas por National Geographic Society.

Una de las alternativas mencionadas incluye, además de las gafas, un filtro para el celular, una cinta para llevarlas colgadas y una funda para proteger los anteojos de rayones y suciedad. El filtro para el teléfono está pensado para colocarse sobre la cámara y reducir la intensidad de la luz solar al momento de tomar fotografías.

Más allá de la marca elegida, lo importante es revisar siempre que las gafas cumplan con la certificación correspondiente. Las gafas de sol comunes, incluso aquellas que tienen un filtro UV elevado o son muy oscuras, no sirven para observar directamente un eclipse solar. Tampoco son seguros los cristales tintados, las radiografías, los negativos fotográficos ni otros filtros caseros.

Antes de utilizarlas también hay que comprobar que los filtros estén en perfecto estado. Si presentan rayones, perforaciones, grietas o cualquier otro daño, es mejor no utilizarlas.

¿Cuáles son las mejores gafas para ver el eclupse? Foto: Pinterest

Cómo grabar o tomar fotos del eclipse solar total sin dañar tu móvil o cámara

Fotografiar el eclipse requiere una precaución adicional. Las gafas para eclipses protegen los ojos, pero no funcionan como filtro para una cámara o un celular. Para apuntar un dispositivo directamente al Sol se necesita un filtro solar diseñado específicamente para el equipo.

En el caso de los teléfonos, una alternativa segura es utilizar un filtro solar específico para la cámara y colocarlo antes de apuntar el celular hacia el Sol. Algunos kits de gafas para eclipses incluyen filtros especialmente diseñados para este propósito.

La recomendación es no improvisar colocando las gafas delante de la lente del celular como si fueran un filtro fotográfico. Las gafas están diseñadas para proteger la visión y los filtros para cámaras deben estar preparados específicamente para soportar la radiación solar que recibe el sensor.

En cámaras réflex, mirrorless, compactas o bridge también es necesario utilizar filtros solares específicos para fotografía solar, colocados correctamente delante del objetivo. La luz del Sol puede concentrarse a través de la óptica y provocar daños en el sensor si se fotografía sin la protección adecuada.

Eclipse Solar del 12 de agosto Foto: Imagen ilustrativa

Para quienes quieran registrar el fenómeno con el celular, también existe una opción más sencilla: utilizar el teléfono para fotografiar el entorno, el cambio de luz y la reacción de las personas, sin apuntar directamente al Sol.

Preguntas frecuentes sobre las gafas que sirven para ver el eclipse solar total

¿Qué gafas sirven para ver un eclipse solar?

Las adecuadas son las gafas fabricadas específicamente para la observación solar y que cumplen con la norma ISO 12312-2. El nombre del fabricante y la referencia a la norma deben aparecer en las gafas o en su embalaje.

¿Las gafas de sol comunes sirven para ver el eclipse?

No. Aunque sean muy oscuras y tengan protección UV, las gafas de sol convencionales no están diseñadas para bloquear de manera suficiente la radiación solar durante la observación directa de un eclipse.

¿Cuáles son las mejores gafas para ver el eclupse? Foto: Pinterest

¿Se pueden usar gafas 3D para mirar el eclipse?

No. Las lentes 3D están diseñadas para crear el efecto de profundidad de determinadas imágenes y no funcionan como filtros para la observación solar.

¿Las gafas del eclipse sirven para proteger la cámara del celular?

No necesariamente. Las gafas están destinadas a proteger los ojos. Para fotografiar directamente el Sol es necesario utilizar un filtro solar específico para la cámara del dispositivo. Algunos modelos pueden incluir un filtro diseñado para el celular como accesorio.

¿Puedo mirar el eclipse a través de la cámara del celular?

No es recomendable apuntar el teléfono directamente al Sol sin un filtro adecuado. La radiación solar concentrada por la lente puede dañar el sensor de la cámara.

¿Se verá en Argentina el eclipse?

La respuesta es NO. De hecho, la franja de visibilidad del eclipse pasará por Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, España y una pequeña zona de Portugal, mientras que otras regiones del hemisferio norte tendrán un eclipse parcial. Argentina queda fuera de la zona de visibilidad.