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El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los fenómenos astronómicos del año: qué pasará y desde dónde podrá verse

Será el primer eclipse solar total en poco más de dos años y tendrá una duración de 2 minutos y 18 segundos. Dónde se podrá y qué cuidados es preciso tener para observarlo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Eclipse Solar Total del 12 de agosto
Eclipse Solar Total del 12 de agosto Foto: Imagen creada con IA
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El último eclipse solar total tuvo lugar el 8 de abril de 2024 con una duración de 4 minutos con 28 segundos aproximadamente. El fenómeno astronómico volverá a repetirse el próximo miércoles 12 de agosto de 2026, aunque será más corto: durará 138 segundos, es decir, 2 minutos y 18 segundos.

El evento celeste ocurre cada vez que la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol lo que provoca el bloqueo de la luz solar por algunos minutos. A su vez, en este breve período de tiempo, el cielo se oscurece completamente quedando solo visible la corona del Sol. Si bien el evento tiene lugar de día por al menos unos segundos, parece hacerse de noche de repente.

Qué debe pasar para que haya un eclipse solar total

Para que ocurra un eclipse solar total es indispensable que haya Luna Nueva, ya que es la única vez que el cuerpo celeste se sitúa entre el Sol y la Tierra. Además, para que este fenómeno ocurra los tres deben estar alineados casi perfectamente.

Eclipse Solar Total del 12 de agosto
Eclipse Solar Total del 12 de agosto Foto: Imagen creada con IA

De esta manera, la sombra más oscura de la Luna, conocida como Umbra, logra atravesar la superficie terrestre y proyectarla. Sin embargo, el eclipse no es visible de igual manera en las distintas partes del mundo. De hecho, quienes pueden ver el fenómeno completo son aquellas personas que se encuentran ubicadas dentro de la franja proyectada.

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En qué países se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto

Según expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse solar total del 12 de agosto será visible en España, una pequeña parte de Portugal, Groenlandia, Islandia y en el norte de Rusia.

Además, también se podrá ver en algunos estados de Estados Unidos como Alaska y Carolina del Norte, parte de Canadá, resto de Europa y el noroeste de África. En estos lugares, de acuerdo a especialistas del organismo estadounidense, solo se verá de manera parcial.

Eclipse Solar Total del 12 de agosto
Eclipse Solar Total del 12 de agosto Foto: Imagen creada con IA

Por otra parte, el eclipse solar total del 12 de agosto no será visible en ninguna de la región de Argentina ni de América Latina.

Cuándo será el próximo eclipse solar total

Después del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, habrá un nuevo fenómeno astronómico de las mismas características el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, este será aún más especial porque será uno de los eclipses más largos del siglo XXI: tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos.

El vento celeste tampoco será visible en la Argentina. En este caso, se podrá ver nuevamente en España (que atraviesa una triada de eclipses visibles en su territorio) norte de África, parte de Europa y Medio Oriente. También se verá en países como Egipto, Libia, Arabia Saudita y Yemen.

Eclipse Solar del 12 de agosto
Eclipse Solar del 12 de agosto Foto: Imagen ilustrativa

Recomendaciones para ver un eclipse de Sol

Observar un eclipse de Sol sin los cuidados correspondientes puede causar daños irreparables en la visión. Por tal motivo, es necesario poner en práctica unas serie de recomendaciones para apreciar el fenómeno astronómico sin mayores problemas:

  • Usar anteojos certificados que tengan la norma internacional ISO 12312-2 para filtros de observación sol
  • No usar binoculares, cámaras o celulares sin filtros especiales porque también pueden causar lesiones en la vista
  • No mirar al Sol directamente en las fases parciales porque pueden producirse daños en la retina

También los expertos sugieren ubicarse en zonas abiertas, despejadas de edificios y grandes construcciones para así obtener una mejor panorámica del fenómeno.

AstronomíaEclipse solarEclipsePlaneta Tierra
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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