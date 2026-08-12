La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos: cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos Foto: Internet

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el regreso de la cuasimoneda denominada “Chacho”, como parte del esquema previsto para el pago de salarios en un contexto adverso de las cuentas públicas.

La administración de Quintela justificó la medida a través de un comunicado en el que destacó la “profunda crisis que están atravesando todas las provincias”.

Ricardo Quintela. Foto: NA.

Cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

Según trascendió, las cuasimonedas circularán con una paridad de 1 a 1 con el peso argentino y tendrán como objetivo principal “potenciar el circuito financiero local”.

El gobierno provincial confirmó que a partir del próximo lunes feriado del 17 de Agosto entrará en vigencia el pago de un refuerzo extraordinario de 50.000 “Chachos” por persona.

La medida alcanzará a unos 80.000 trabajadores estatales y de sectores vinculados a la administración pública, lo que implicará una inyección de aproximadamente $4000 millones en la economía regional.

El operativo de entrega se extenderá hasta el 24 de agosto y se organizará de manera escalonada según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además de utilizarse para compras generales, el Ejecutivo local informó que serán válidos para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales.

Los bonos podrán utilizarse durante los próximos meses y tendrán como fecha límite de rescate el 29 de diciembre.