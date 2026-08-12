comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La “OTAN musulmana” toma forma: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

El acuerdo común de defensa firmado en La Meca establece que un ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La “OTAN musulmana” toma forma.
La “OTAN musulmana” toma forma. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han creado una alianza de defensa con una cláusula de solidaridad inspirada en el artículo 5 de la OTAN, en un momento en que los ataques con drones y misiles, la rivalidad iraní-israelí y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense empujan a los Estados regionales a construir sus propias garantías de seguridad. El acuerdo puede convertirse en el núcleo de una nueva “arquitectura estratégica”, pero también en una fuente adicional de tensión y cálculos erróneos.

La “OTAN musulmana” toma forma: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca
La “OTAN musulmana” toma forma. Foto: Canal26.com

El acuerdo común de defensa firmado en La Meca por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán establece que un ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos. La fórmula recuerda al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, la diferencia esencial es que el documento no parece establecer automáticamente el tipo de respuesta militar que cada firmante debe ofrecer.

La “OTAN musulmana” toma forma: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca
La “OTAN musulmana” toma forma. Foto: Canal26.com

El nacimiento del pacto debe entenderse en el contexto de la degradación del entorno regional de seguridad. Los Estados del Golfo enfrentan amenazas provenientes de misiles balísticos, drones, ataques a la infraestructura energética y acciones de grupos aliados o apoyados por Irán. Al mismo tiempo, la intensificación del enfrentamiento entre Irán e Israel ha demostrado que los Estados de la región pueden convertirse rápidamente en teatros o víctimas colaterales de una escalada que no controlan.

Aunque tanto los iraníes como sus aliados hutíes en Yemen han lanzado mensajes en contra de esta alianza rival, la entente también apunta a otra potencia militar con intereses en la región: Estados Unidos. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), la Casa Blanca promocionó que los Estados árabes del Golfo Pérsico abrieran relaciones con Israel, su aliado en Oriente Medio desde hace décadas.

Contenido Recomendado

Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz:“¡Creo que nos lo quedaremos!”

Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz: “¡Creo que nos lo quedaremos!”

La Justicia de Estados Unidos analizó el teléfono de un exdirectivo de la AFA para investigar sus movimientos comerciales

La Justicia de Estados Unidos analizó el teléfono de un exdirectivo de la AFA para investigar sus movimientos comerciales
La “OTAN musulmana” toma forma: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca
La “OTAN musulmana” toma forma. Foto: Canal26.com

Los Acuerdos de Abraham, como se los denominó, permitieron al Estado hebreo establecer vías diplomáticas formales con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán. Sin embargo, un Gobierno se mantuvo reticente a sumarse: Arabia Saudí. Para Israel, supuso una forma de incrementar su poder y proyección en la región.

Desde entonces, Oriente Medio ha entrado en una cascada de acontecimientos que ha llevado al caos a los países. La crisis sanitaria y de suministros tensaron la economía de las regiones de manera análoga al resto del planeta. En 2022, Rusia invadió Ucrania y se desentendió de sus aliados, incluida Siria. El régimen de Bashar al-Ásad cayó a finales de 2024 prácticamente sin oposición y fuerzas islamistas apoyadas por Turquía conquistaron Damasco.

La nueva OTAN musulmana: la Alianza de La Meca. Video REUTERS

El statu quo de Oriente Medio se ha roto ante el fracaso de Israel y Estados Unidos para vencer a Irán con rapidez. Las fuerzas persas han soportado los ataques conjuntos y se encuentran en estos momentos en una posición de ventaja en la mesa de negociación con un Trump desesperado por las próximas elecciones legislativas.

Frente a este cambio de coordenadas, Ankara y Riad, una vez rivales, han decidido aliarse y juntarse con Islamabad en una coalición atómica mientras exploran nuevos socios distintos a Washington, como los drones e interceptores ucranianos. Solo el futuro dictará si sumarán nuevos socios en esta incipiente OTAN musulmana.

Estados UnidosManuel CastroArabia SauditaTurquíaPakistán
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

    Video emocionante: así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

  2. MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

    MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

  3. Exclusivo Canal26.com | La palabra de Perkins Rocha, el único preso político venezolano “liberado” del Helicoide, que sigue detenido en su casa

    Exclusivo Canal26.com | La palabra de Perkins Rocha, el único preso político venezolano “liberado” del Helicoide, que sigue detenido en su casa

  4. Una aldea italiana busca voluntarios para cosechar aceitunas:ofrecen alojamiento y comida gratis

    Una aldea italiana busca voluntarios para cosechar aceitunas: ofrecen alojamiento y comida gratis

  5. Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse

    Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis: cómo postularse
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Guía de salarios:cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

China desembarca en el transporte público de la Argentina:la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

Internacionales

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

La “OTAN musulmana” toma forma:Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

El “Pentágono” de Medellín avanza:cómo funcionará el moderno centro de seguridad con inteligencia artificial