Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Predicción Meteorológica

Hoy en Chubut, el clima mostrará durante la mañana un panorama con cielo despejado, con temperaturas mínimas llegando a los 7.3°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 31 km/h, con una humedad relativa cercana al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nublado, alcanzando un máximo de 14.7°C. La intensidad del viento se espera en su punto máximo con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h. La noche promete ser más fresca a medida que descienden las temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El sol saldrá temprano, aproximadamente a las 08:49, mientras que la puesta está prevista para las 17:51, brindando más de 9 horas de luminosidad al día.