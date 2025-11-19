Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Predicción Meteorológica

miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Chubut, el clima mostrará durante la mañana un panorama con cielo despejado, con temperaturas mínimas llegando a los 7.3°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 31 km/h, con una humedad relativa cercana al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nublado, alcanzando un máximo de 14.7°C. La intensidad del viento se espera en su punto máximo con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h. La noche promete ser más fresca a medida que descienden las temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El sol saldrá temprano, aproximadamente a las 08:49, mientras que la puesta está prevista para las 17:51, brindando más de 9 horas de luminosidad al día.