Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Estado del clima

El clima en Santa Fe de este miércoles se presenta con unas condiciones moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto y las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una sensación de frescor en esta jornada de otoño. A medida que el día avance, podrás notar un incremento en las temperaturas hasta alcanzar los 18.5°C. La temperatura y las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, aprovechando la humedad que se mantiene en un rango confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, las condiciones de nubosidad parcial se mantienen con una leve intensificación del viento, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. A pesar de la brisa, el ambiente se mantendrá cálido en general, sin previsión de precipitaciones significativas. El nivel de humedad podría subir levemente, pero continuará dentro de parámetros cómodos, haciendo del atardecer un momento propicio para disfrutar bajo el cielo abierto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

En términos astronómicos, el amanecer se registrará a las 07:23 horas, ofreciendo una luz suave para comenzar tus actividades diarias. La puesta de sol está prevista para las 18:06 horas, configurando un bello espectáculo natural para finalizar el día. Este ciclo solar será visible durante gran parte de la jornada, permitiendo disfrutar de un día espléndido en la ciudad.