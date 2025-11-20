Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:02

El clima por la mañana

Esta mañana en Entre Ríos, el clima se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de aproximadamente 7.8°C. La humedad relativa alcanzará un 82%, mientras que los vientos estarán soplando desde el este a una velocidad media de 8 km/h, lo que aportará una ligera frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde, se espera que el clima continúe con características similares, alcanzando un máximo de 17.2°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente a 13 km/h, proveniente del este. No se esperan precipitaciones significativas, y la probabilidad de lluvia es muy baja. Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, y el termómetro marcará cerca de los 10°C, con vientos moderados que continuarán desde el este, ofreciendo un fresco clima nocturno.