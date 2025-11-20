Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

El clima en Jujuy para la mañana de hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C, como mínima, y los 18.4°C, como máxima, lo que sugiere una jornada con condiciones agradables aunque algo frescas al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso con vientos soplando a una velocidad delicada de hasta 10 km/h y con posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad irá aumentando, alcanzando niveles del 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

En cuanto a condiciones astrológicas, el sol se espera que salga a las 07:26 y se ponga a las 18:41, con la luna saliendo a las 18:03 y poniéndose a las 07:26 del siguiente día. Esto proporcionará una buena cantidad de luz diurna, además de una luna visible desde temprano en la noche, lo cual es ideal para observaciones astronómicas.