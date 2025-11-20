Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:03

El clima en Jujuy para la mañana de hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C, como mínima, y los 18.4°C, como máxima, lo que sugiere una jornada con condiciones agradables aunque algo frescas al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso con vientos soplando a una velocidad delicada de hasta 10 km/h y con posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad irá aumentando, alcanzando niveles del 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

En cuanto a condiciones astrológicas, el sol se espera que salga a las 07:26 y se ponga a las 18:41, con la luna saliendo a las 18:03 y poniéndose a las 07:26 del siguiente día. Esto proporcionará una buena cantidad de luz diurna, además de una luna visible desde temprano en la noche, lo cual es ideal para observaciones astronómicas.