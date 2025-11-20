Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025
Informe climático
El día en San Luis comienza con un clima parcialmente nuboso, donde las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora, acompañados de una humedad que puede llegar al 66%. Con poca probabilidad de precipitaciones, la mañana promete ser estable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
En horas de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos algo nublados. Las temperaturas máximas rondarán los 17.7°C. El viento, manteniendo su intensidad, podría alcanzar ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, las nubes persistirán, pero sin probabilidades de lluvias.