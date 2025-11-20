Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Informe climático

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:05

El día en San Luis comienza con un clima parcialmente nuboso, donde las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora, acompañados de una humedad que puede llegar al 66%. Con poca probabilidad de precipitaciones, la mañana promete ser estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En horas de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos algo nublados. Las temperaturas máximas rondarán los 17.7°C. El viento, manteniendo su intensidad, podría alcanzar ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, las nubes persistirán, pero sin probabilidades de lluvias.