Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima actual

Este viernes en Mendoza, la jornada comenzará con un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 6.6°C. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones, pero sí habrá cierta humedad relativa que alcanzará el 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, el clima experimentará un leve ascenso de las temperaturas, con máximas llegando a los 17.5°C. Las nubes continuarán dominando el cielo, pero sin probabilidad de lluvia. Por la noche, se prevé que las condiciones climáticas mantengan su curso con una brisa ligera que soplará a una velocidad media de 11 km/h. La humedad durante la noche también se mantendrá, pero con una ligera disminución respecto a la mañana.