Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en San Juan, tendremos un clima caracterizado por condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, proporcionando un ambiente fresco. El viento estará presente con una velocidad promedio de 11 km/h, lo que hará sentir el aire fresco sobre la ciudad. Es un día apropiado para disfrutar al aire libre, siempre y cuando te vistas adecuadamente para la temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, con un aumento en la temperatura que llegará hasta los 20.4°C. Es importante considerar que la humedad podría alcanzar el 61%, lo que podría generar la sensación de un ambiente más cálido y denso. El viento se mantendrá relativamente estable, pero se espera que las rachas puedan aumentar en momentos puntuales del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

El sol ofrecerá un espectáculo hermoso, con su salida a las 8:29 y puesta a las 18:37, perfecto para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Para aquellos que planean actividades al aire libre, llevar una botella de agua y protector solar es recomendable, dado el índice de radiación previsto. No olvides consultar el clima en nuestra página para cualquier actualización de último momento.