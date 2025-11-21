Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 21 de noviembre de 2025, 06:05

Hoy en San Juan, tendremos un clima caracterizado por condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, proporcionando un ambiente fresco. El viento estará presente con una velocidad promedio de 11 km/h, lo que hará sentir el aire fresco sobre la ciudad. Es un día apropiado para disfrutar al aire libre, siempre y cuando te vistas adecuadamente para la temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, con un aumento en la temperatura que llegará hasta los 20.4°C. Es importante considerar que la humedad podría alcanzar el 61%, lo que podría generar la sensación de un ambiente más cálido y denso. El viento se mantendrá relativamente estable, pero se espera que las rachas puedan aumentar en momentos puntuales del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Fiesta del Puré 2025: qué hacer en French, el pequeño pueblo que tenés que conocer este fin de semana largo

Fiesta del Puré 2025: qué hacer en French, el pequeño pueblo que tenés que conocer este fin de semana largo

El sol ofrecerá un espectáculo hermoso, con su salida a las 8:29 y puesta a las 18:37, perfecto para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Para aquellos que planean actividades al aire libre, llevar una botella de agua y protector solar es recomendable, dado el índice de radiación previsto. No olvides consultar el clima en nuestra página para cualquier actualización de último momento.