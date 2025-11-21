Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Santa Cruz

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 21 de noviembre de 2025, 06:05

En Santa Cruz, el clima de esta mañana comenzará con cielo parcialmente nuboso, con temperaturas bajando hasta los 4.7°C. Las vientos moderados del noreste alcanzarán una velocidad máxima de 25 km/h, mientras la humedad rondará alrededor del 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán sin cambios significativos. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso y el termómetro podría llegar hasta los 40.5°C. La intensidad del viento disminuirá levemente, promediando los 20 km/h desde el noreste.

No se prevén lluvias significativas, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen medidas para evitar la exposición prolongada al sol.