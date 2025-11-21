Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Santa Cruz

En Santa Cruz, el clima de esta mañana comenzará con cielo parcialmente nuboso, con temperaturas bajando hasta los 4.7°C. Las vientos moderados del noreste alcanzarán una velocidad máxima de 25 km/h, mientras la humedad rondará alrededor del 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán sin cambios significativos. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso y el termómetro podría llegar hasta los 40.5°C. La intensidad del viento disminuirá levemente, promediando los 20 km/h desde el noreste.

No se prevén lluvias significativas, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen medidas para evitar la exposición prolongada al sol.