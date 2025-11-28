Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Tiempo y Clima

Hoy, el clima en Chubut será un tanto variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que se ubicará alrededor de los 7.3°C, brindando un ambiente fresco. La humedad alcanzará un nivel de 60%, por lo que la sensación térmica podría ser un poco más baja de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, se anticipa que el clima mejore ligeramente con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 14.7°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, incrementando la sensación de frescura al aire libre.

Durante la noche, el cielo mantendrá su condición parcialmente nubosa, y las temperaturas disminuirán nuevamente alrededor de los 7.3°C. La brisa nocturna podría hacer que la noche sea un poco más fría, así que es recomendable llevar un abrigo si planea estar al aire libre.

Los habitantes de Chubut podrían aprovechar el día para actividades al aire libre, teniendo en cuenta siempre el abrigo adecuado para combatir las bajas temperaturas durante la noche.

Observaciones astronómicas para Chubut

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025. El amanecer en Chubut será a las 8:49 y el atardecer a las 17:51, dando un total de aproximadamente nueve horas de luz solar. Será un día corto, típico del inicio del invierno en la región, con una fase lunar que no tendrá gran impacto visual debido a la nubosidad.