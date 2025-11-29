Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima hoy

Clima matutino en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana en Ciudad De Buenos Aires, el pronóstico indica un clima mayoritariamente soleado con una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad relativa del ambiente se espera sea de 78%, lo que genera un ambiente bastante agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo parte de un día mayormente soleado con temperaturas que subirán hasta los 16°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente a lo largo del día, manteniéndose alrededor de 8 km/h. Para la noche, se prevé que el océano de nubes continúe disminuyendo, con un gradual descenso de temperatura hacía los 10°C, brindando una noche despejada y fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires está previsto para las 7:28 y el sol se pondrá a las 17:04, permitiendo unas 9 horas y 36 minutos de luz solar. Un día perfecto para disfrutar al aire libre.