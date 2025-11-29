Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 29 de noviembre de 2025, 06:00

Clima matutino en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana en Ciudad De Buenos Aires, el pronóstico indica un clima mayoritariamente soleado con una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad relativa del ambiente se espera sea de 78%, lo que genera un ambiente bastante agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo parte de un día mayormente soleado con temperaturas que subirán hasta los 16°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente a lo largo del día, manteniéndose alrededor de 8 km/h. Para la noche, se prevé que el océano de nubes continúe disminuyendo, con un gradual descenso de temperatura hacía los 10°C, brindando una noche despejada y fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires está previsto para las 7:28 y el sol se pondrá a las 17:04, permitiendo unas 9 horas y 36 minutos de luz solar. Un día perfecto para disfrutar al aire libre.