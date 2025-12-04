Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima | Catamarca

Para este jueves 4 de diciembre de 2025, el clima en Catamarca se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Será un día con temperaturas mínimas cercanas a los 6.4°C y máximas que podrían alcanzar los 23.7°C. Es importante mencionar que la humedad relativa se encontrará entre el 37% y el 65%, aportando una sensación fresca durante las primeras horas del día. Para más detalles sobre el clima puede visitar el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 13°C y los 17°C, convirtiéndose en una jornada agradable para actividades al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá alrededor de los 16 km/h, lo que podría generar brisas frescas. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante cambios de temperatura repentinos, especialmente para aquellos que planeen salir durante la noche.