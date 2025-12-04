Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

El clima en Mendoza para hoy por la mañana presenta un panorama de cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6.6°C y un máximo de 17.5°C. Los vientos mostrarán una velocidad moderada, alcanzando un máximo de 22 km/h. La humedad relativa estará en torno al 60%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Mendoza se mantendrán con cielo mayormente nublado, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja. Las ráfagas de viento continuarán predominando, pero sin generar alteraciones significativas. Las temperaturas estarán más frescas hacia la noche, ofreciendo un clima confortable para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la seguridad ante posibles ráfagas de viento.