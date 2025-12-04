Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santiago del Estero, el clima promete ser interesante, con lluvias dispersas a lo largo de la mañana. Las temperaturas estarán alrededor de los 9.5°C al comenzar el día, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 22°C. Se prevé que el cielo estará parcialmente nuboso, lo que ofrecerá momentos de sol intermitentes. Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar un paraguas por precaución. Además, se espera que la humedad relativa sea alta, alcanzando el 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas cambiarán ligeramente. Aunque las precipitaciones disminuirán, el cielo permanecerá cubierto de nubes. Las temperaturas se mantendrán agradables, a alrededor de 22°C. La velocidad del viento también será un factor a considerar, alcanzando hasta 26 km/h, lo cual pueda generar una sensación térmica distinta.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Para disfrutar del día al máximo a pesar de las condiciones climáticas, se sugiere vestir prendas ligeras pero llevar siempre un abrigo a mano. Evite actividades al aire libre prolongadas si es susceptible a los cambios de temperatura o humedad.

Siempre es mejor prevenir que lamentar