Con fecha y hora exacta: cuándo es el solsticio de verano 2025 en Argentina

La estación más calurosa inicia en el último mes del año. ¿Qué es un solsticio y cómo afecta a la duración de los días?

Con la llegada de las altas temperaturas en distintos puntos del país, muchos se comienzan a preguntar exactamente cuándo empieza el verano 2025. En ese sentido, ya se conoce la fecha y hora exactas que marcará la llegada de la estación del año en que los días son más largos que las noches.

Cada año, el verano inicia oficialmente con el solsticio, un evento astronómico en el que el Sol tiene su máxima declinación norte o sur en relación con el Ecuador.

Este nombre viene de la palabra en latín “solstitium” y significa “sol quieto”. Así, hace referencia a los momentos en los que la estrella más importante alcanza su mayor prominencia en el cielo.

Cuándo arranca el verano 2025

Según el Servicio de Hidrografía Naval de la Argentina, el solsticio este año ocurrirá el domingo 21 de diciembre pasadas las 15.

Cabe señalar que, si bien se suele decir que el verano arranca el 21 de diciembre, los solsticios y los equinoccios (que inauguran primaveras y otoños) no coinciden año tras año, debido a que el año trópico, intervalo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio invernal y que es igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios.

¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio de verano es aquel evento que ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su punto más cercano del Sol. En paralelo, el hemisferio norte está más lejos que nunca de la estrella, por lo que allí empieza el invierno.

Este fenómeno se da dos veces al año: cuando se alcanza el punto mínimo o máximo de proximidad entre un hemisferio de la Tierra y el Sol.

En el del solsticio de verano en el hemisferio sur, se trata del momento en que el Polo Sur de la Tierra (el más cercano a la Argentina) se encuentra más próximo al Sol.

Es por este fenómeno que se dará el día más largo del año en el hemisferio sur. A partir de esa fecha, los días comenzarán a acortarse hasta llegar al equinoccio de otoño, en marzo de 2026.