Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío. Foto: NA

El pronóstico del tiempo sufrirá un cambio drástico en la mayor parte de Argentina debido a la entrada de una masa de aire polar. Este fenómeno causará un marcado descenso de la temperatura, con mínimas que podrían descender hasta los -2°C, ráfagas intensas de viento y jornadas con características netamente invernales, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cambio se sentirá incluso en las regiones donde las bajas temperaturas aún no se habían manifestado con intensidad.

De acuerdo con los pronósticos, la transición climática se hizo evidente desde el cierre de este 1° de mayo a medida tras el avance del frente frío desde el sur hacia el centro y norte del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur durante la jornada del viernes.

Uno de los factores determinantes de este fenómeno meteorológico será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en la zona central del país. Esta situación provocará que la sensación térmica sea significativamente más baja que la temperatura real, afectando especialmente a quienes realicen actividades al aire libre.

Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

En las ciudades, el rigor del viento frío se percibirá con mayor fuerza durante la madrugada y la noche. En contrapartida, en los sectores rurales existe una alta probabilidad de heladas tempranas, lo que genera preocupación en el ámbito agropecuario. Las proyecciones indican que tanto el sábado 2 como el domingo 3 podrían ser los días más fríos de 2026 hasta la fecha.

Zonas rurales : se esperan marcas térmicas inferiores a los -2°C.

Centros urbanos: las mínimas se ubicarán entre 1°C y 4°C, con sensaciones térmicas menores por efecto del viento.

Recomendaciones y cuidados esenciales para el frío

Ante la inminencia del frío polar, expertos aconsejan tomar las siguientes medidas de precaución:

Vestimenta : Utilizar múltiples capas de ropa y priorizar materiales térmicos.

Salud : Evitar las oscilaciones térmicas bruscas y asegurar la ventilación en ambientes calefaccionados para prevenir accidentes por monóxido de carbono.

Hogar : Proteger las cañerías y las especies vegetales sensibles al frío.

Seguridad : Revisar estufas y sistemas de gas antes de su uso intensivo.

Vulnerabilidad: Prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas en situación de calle y mascotas.

Se estima que la masa de aire polar permanecerá sobre el territorio al menos hasta el comienzo de la próxima semana. Si bien a partir del martes 5 podría registrarse un leve ascenso en las marcas máximas, las mañanas frías persistirán durante varios días más marcando el inicio definitivo del patrón climático de invierno en pleno otoño.

Cómo va a estar el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo