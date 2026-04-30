Planazo para el feriado largo y el Día del Trabajador:

Planazo para el feriado largo. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, se presentará con condiciones mayormente favorables en Buenos Aires. El pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin lluvias significativas.

Se espera una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que rondará los 25 grados, con una probabilidad de precipitaciones muy baja. Este escenario configura un clima templado, sin extremos, ideal para disfrutar del día.

Por estas condiciones, el feriado aparece como una oportunidad ideal para realizar actividades o paseos al aire libre, ya sea caminatas, recorrer algún pueblito desconocido o picnics en plazas, sin mayores preocupaciones por el clima.

Cómo estará el clima el 1° de mayo. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Pronóstico extendido día por día en Buenos Aires

Jueves 30:

Mínima: 8° / Máxima: 23°

Cielo parcialmente soleado, con viento leve y sin probabilidad de lluvias.

Viernes 1° de mayo:

Mínima: 15° / Máxima: 25°

Mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0–10%).

Sábado 2:

Mínima: 10° / Máxima: 18°

Algo nublado, con viento moderado y algunas ráfagas más intensas. Sin lluvias.

Clima del 1° de mayo. Foto: SMN

Domingo 3:

Mínima: 7° / Máxima: 18°

Parcialmente nublado, condiciones estables.

Lunes 4:

Mínima: 12° / Máxima: 22°

Cielo nublado, sin precipitaciones.

Martes 5:

Mínima: 13° / Máxima: 22°

Mayormente nublado, tiempo estable.

Miércoles 6: