Viento y frío en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El clima vuelve a mostrar su costado más severo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hoy sábado 2 de mayo, un intenso gradiente de presión asociado a un frente frío en desplazamiento provocará un marcado aumento en la intensidad del viento, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla en varias localidades, donde las ráfagas, que podrían alcanzar y superar los 80 km/h, convertirán a la jornada en un desafío tanto para la circulación como para las actividades cotidianas.

Detrás de este escenario hay una combinación de factores que elevan la tensión meteorológica: el ingreso de aire más frío, el choque con una masa de aire templado y una atmósfera inestable que potencia el fenómeno. Árboles en riesgo, estructuras expuestas, transporte afectado y un cielo que anticipa un cambio brusco marcan un sábado distinto en la región. Mientras el viento avanza y el sistema se intensifica, crece la incertidumbre sobre qué zonas del AMBA sentirán con mayor fuerza el impacto y si las condiciones adversas podrían extenderse más allá del fin de semana.

Las localidades bajo alerta amarilla por viento

Las zonas bajo alerta amarilla por viento fuerte son: Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Este de General Lavalle - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos - Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso.

Alerta por vientos. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cómo sigue el clima el fin de semana y los próximos días

Sábado 2 de mayo : temperatura mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Cielo un poco nublado durante toda la jornada y vientos fuertes durante gran parte del día, en especial la mañana.

Domingo 3 de mayo : mínima de 6 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado. No se esperan lluvias ni vientos fuertes.

Lunes 4 de mayo : 10 °C de mínima y 22 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado. No habrá precipitaciones.

Martes 5 de mayo: la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 23 °C. No habrá vientos fuertes ni lluvias, mientras que el cielo estará mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Ante esta situación, los especialistas recomiendan:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Según la información brindada por el SMN, este fenómeno meteorológico tiene capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En ese contexto, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Qué significa la alerta amarilla y por qué preocupa a los meteorólogos

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños moderados y afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas. En este caso puntual, el foco está puesto en vientos fuertes sostenidos y ráfagas intensas, generadas por un marcado gradiente de presión asociado al avance de un sistema frontal frío sobre el AMBA.

Lo que preocupa a los meteorólogos es la persistencia y la intensidad del viento, que puede amplificarse por efectos locales como la urbanización, la altura de las construcciones y la exposición de determinadas zonas. Ráfagas que superan los 80 km/h aumentan el riesgo de caída de ramas, voladuras de objetos y complicaciones en la circulación, especialmente en áreas abiertas y durante los momentos más críticos del día, cuando el sistema alcanza su mayor desarrollo.